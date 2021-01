Mercati in attesa di sviluppi, frattanto continuiamo a monitorare diversi titoli azionari sottovalutati ed in trend rialzista. Oggi è il momento di analizzare i rischi per puntare su Officina Stellare per un raddoppio delle quotazioni. Di cosa si occupa? Officina Stellare SpA che capitalizza in Borsa circa 45 milioni di euro, progetta, produce telescopi e strumentazione opto-meccanica e aerospaziale per applicazioni terrestri e spaziali in tutto il Mondo.

Ora andremo a fare uno screening sommario sui bilanci degli ultimi anni e sui grafici analizzando e studiando i punti di forza e di debolezza di un’eventuale operazione di investimento.

Il titolo (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 gennaio a 8 euro. Nel 2020 ha segnato il minimo a 5,33 ed il massimo a 8,92. In questo momento a Piazza Affari, il titolo sale del 2,50% e si porta a 8,20.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi dei bilanci

Si prevede che i ricavi cresceranno del 37,08% all’anno.

Gli utili sono cresciuti dello 0,1% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un prezzo obiettivo a 10,45.Le nostre stime sono più ottimistiche ed infatti convergono su un fair value a 17 euro per azione.

I rischi per puntare su Officina Stellare per un raddoppio delle quotazioni

Non vediamo rischi nella struttura della società ma valutiamo con attenzione due aspetti: i margini di profitto (15,2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (24,4%) e la capitalizzazione di Borsa non è elevata. Quest’ultimo è l’aspetto che ci potrebbe preoccupare di più in quanto con volumi bassi si potrebbero far oscillare notevolmente i prezzi e questo potrebbe portare anche ad eventuali perdite in conto capitale per chi volesse uscire dalla posizione di investimento subito e non troverebbe una controparte per scambiare le azioni possedute.

Strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 7,47 e mantenere per i target indicati. Sconsigliamo operazioni di breve termine per i motivi appena indicati. Si raccomanda di non esporsi nella posizione e di effettuare operazioni solo in linea con il proprio profilo di rischio. Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Come al solito si procederà per step.