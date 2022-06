Quando si parla di “soldi veloci”, molte persone pensano sia possibile solo vincendo alla lotteria. Ma ci sono anche altri modi per guadagnare soldi legalmente e velocemente e li vedremo nell’articolo.

Gli annunci di lavoro possono ritrovarsi sulle bacheche universitarie, ma anche sui portali di annunci di lavoro.

La cosa più importante da fare quando si trovano questi annunci è assicurarsi che l’opportunità di reddito sia perfettamente legale e stare attenti alle truffe. Scendiamo nei dettagli.

Ci sono alcuni modi seri per fare soldi con piccoli lavori online, il potenziale di guadagno dipende da molti fattori

Il primo lavoro online per guadagnare potrebbe essere diventare sondaggista. Ci sono società che pagano anche fino a 20 euro a sondaggio.

Le società di ricerche di mercato selezionano sempre partecipanti a sondaggi. Su internet si possono trovare rapidamente provider che pagano per partecipare ai sondaggi.

Molti corrispondono il pagamento tramite PayPal o voucher Amazon.

Lavorare e guadagnare con piccoli lavori tramite il proprio smartphone.

Ci sono un certo numero di aziende che offrono i cosiddetti “micro lavori” che vengono eseguiti semplicemente con uno smartphone.

I micro lavori andrebbero dal fotografare i menu in determinati ristoranti, ad inviare i codici postali di alcuni luoghi. Ci sono applicazioni che pagherebbero per guardare video promozionali o per cliccare su degli annunci pubblicitari. Alcuni fornitori pagherebbero anche per scaricare altre app.

La differenza fondamentale con i sondaggi di cui abbiamo parlato prima è che i micro lavori di solito verrebbero pagati un po’ meno.

Anche guadagnare con un proprio blog è possibile, seguendo quattro consigli pratici.

Altri tipi di lavoretti online per guadagnare

Ci sono alcuni modi seri per fare soldi veloci con piccoli lavori online, vediamoli ed esaminiamo anche il loro potenziale di guadagno.

Dare ripetizioni private online sarebbe una ulteriore possibilità per guadagnare online. La tariffa dipenderà dalla propria esperienza e dalla propria formazione, ma di solito va dalle 10 alle 30 euro ad ora. Una variante interessante è il tutoraggio per due o più persone. Ognuno degli studenti pagherà la sua ora e il tutor guadagnerà più soldi.

Anche guadagnare online come fotografo potrebbe essere una possibilità. Chiunque sia bravo con la fotografia e sappia cogliere il meglio di persone, panorami o altri oggetti in modo accattivante, può guadagnare facilmente con le proprie foto. Numerosi database di immagini offrono anche ai dilettanti l’opportunità di caricare immagini. Quando si sceglie il database delle foto, bisogna prestare attenzione alle modalità di pagamento in modo da sapere quando si riceveranno i propri soldi.

L’ultimo metodo per guadagnare soldi online potrebbe essere grazie ad alcune applicazioni per vendere vestiti, mobili, giochi usati. Di solito queste app non chiedono alcuna commissione. Questo è un modo sostenibile per guadagnare perché gli oggetti avranno una seconda vita, piuttosto che essere gettati via. In secondo luogo si potrà guadagnare una buona somma di denaro.

