Il paesino che presentiamo oggi conta appena 2.000 anime. Eppure, non basterebbe un libro intero per raccontare tutte le storie e le attività legate a questo luogo. Pochissimi però conoscono questo borgo medievale che ricorda un romantico presepe incastonato fra monti incontaminati e un lago cristallino a forma di cuore. Rimediamo subito, parlando di questo luogo magico e di tutto ciò che ha da offrire.

Dove ci troviamo

Il contesto naturalistico in cui questo borgo si trova è davvero stupefacente. Ci troviamo nella Valle del Sagittario, in Abruzzo. Circondata da montagne verdeggianti in estate e innevate in inverno, racchiude al suo interno delle perle di borghi, come uno scrigno. Fra questi troviamo quello che visiteremo oggi. Arroccato su una piccola altura, con le sue casette di pietra e le stradine fiorite, ci si insinuerà velocemente nel cuore.

Il nome del borgo e il suo centro storico

Pochissimi conoscono questo borgo medievale che ricorda un romantico presepe incastonato fra monti incontaminati e un lago cristallino a forma di cuore: il suo nome è Scanno.

Possiamo passare una o più rilassanti giornate, perdendoci semplicemente fra le viuzze del centro storico. Qui ogni balcone e ingresso fa a gara per essere il più fiorito.

Edifici storici e ricchi di fascino accolgono gli artigiani del paese. Fra i più rinomati ci sono gli orafi, portatori di una lunga tradizione: la realizzazione delle “presentose”. Questi gioielli venivano donati alla futura sposa, che si dice andasse poi a metterli in mostra per tutto il paese. Un’altra tradizione artigianale è la lavorazione del tombolo.

Ci sono però anche diverse locande e laboratori che meritano la nostra attenzione. Ad esempio la Biscotteria Artigianale di Liliana Rosati, che col suo profumo ci guiderà sino all’ingresso. Non dimentichiamoci poi della Fontana Sarocco, dove ogni ceto sociale aveva la sua personale cannella.

Altre cose da fare a Scanno

Tutto il borgo è ricco di chiese antiche che valgono una visita. Esiste poi il Museo della lana, la stessa che forma le pesanti gonne che alcune donne del paese portano ancora.

Ci sono poi numerosi sentieri che conducono dal paese alle montagne o al lago. Intorno a quest’ultimo, serpeggia il “Sentiero del Cuore”, così chiamato perché la forma del lago ricorda proprio un cuore.

Possiamo esplorare le montagne a piedi, ma anche a cavallo se ci affidiamo alle guide locali. Godiamoci poi il meritato riposo dei deliziosi rifugi di questa regione gustando qualche piatto tradizionale con vista. Consigliamo anche una visita al Centro visita daini, adatto a tutta la famiglia.

Sappiamo poi che il castello più alto d’Italia si trova in Abruzzo. Scopriamo dove si trova e perché tutti dovremmo visitarlo.