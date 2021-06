Attenzione alle assicurazioni false online: ecco qual è il modo migliore per difendersi ed evitare truffe

Talvolta per risparmiare sull’assicurazione ricorriamo a quelle online che sono generalmente meno care. Questo perchè, avendo costi fissi più bassi, possono offrire prezzi concorrenziali. Infatti, esse non dovranno sostenere i costi della sede fisica e quindi potranno favorire i clienti con tariffe scontate.

Talvolta può capitare, però, che dietro a un sito che offra polizze a prezzi stracciati si nascondano delle truffe. Per questa ragione, recentemente, l’IVASS ha messo in guardia i consumatori, segnalando alcuni siti falsi.

Dunque, attenzione alle assicurazioni false online. Vediamo qual è il modo migliore per difendersi ed evitare truffe. Infatti, chi paga il premio a una compagnia inesistente, finisce per circolare senza assicurazione, con le gravi conseguenze che ne derivano.

Come difendersi dalle false assicurazioni?

Insomma, di fronte alla possibilità di cadere vittime di truffe online, dobbiamo capire come difenderci. In proposito, l’IVASS ha fornito delle raccomandazioni e consigli utili.

La prima cosa da fare è quella di valutare bene le offerte presenti su internet o fatte al telefono. In particolare, possiamo ricorrere all’aiuto offerto dal sito dell’IVASS, dove appare l’elenco delle imprese e degli intermediari autorizzati ad operare nel nostro Paese. Quindi, possiamo controllare che l’offerta provenga da uno di loro. Sicché, se la polizza auto è offerta da chi non è incluso nell’elenco dell’Istituto, bisogna diffidare.

Altri campanelli di allarme per difendersi dalle truffe online

Altro elemento indicativo della truffa è la presenza o meno dei dati identificativi della compagnia assicuratrice. Questo perchè vi sono dei dati che la compagnia deve obbligatoriamente comunicare al cliente e rendere pubblici.

Detti dati devono essere presenti sul sito o sui profili social dell’impresa assicurativa o dell’intermediario abilitato. Si tratta, in particolare: del nominativo e della ragione sociale dell’impresa, nonché dell’indirizzo della sede. Poi, ci sono recapito telefonico, fax, posta elettronica certificata, numero e data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.

Insomma, l’assenza di queste informazioni, deve far scattare il campanello d’allarme sulla falsità della polizza. In definitiva, è meglio fare molta attenzione alle assicurazioni false online. In questa sede abbiamo visto quale è il migliore modo per difendersi per evitare truffe.

