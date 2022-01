Tutti noi riceviamo chiamate da call center e numeri sconosciuti, che spesso sono indesiderate. Diciamocelo, a nessuno piace essere contattato in continuazione per offerte e novità per cui non ha il minimo interesse. Il problema sorge nel momento in cui non sappiamo proprio come sbarazzarci di questi numeri e come farli smettere di chiamare. Intanto, quando rispondiamo, ricordiamoci comunque che si tratta di persone che stanno semplicemente facendo il loro valore. Perciò, cerchiamo di essere sempre educati e rispettosi. Al tempo stesso, però, se vogliamo che questi squilli continui smettano, possiamo ingegnarci e trovare delle soluzioni pratiche.

Chiudiamo la porta ai call center e smettiamo di ricevere chiamate indesiderate con questo semplice trucco

Di modi per cercare di sbarazzarci di simile chiamate ne abbiamo tantissimi. Infatti, queste telefonate sono così frequenti che molti si ritrovano davvero al limite. E per questo sono nati tantissimi modi per evitare di ricevere chiamate dai call center o, quantomeno, per cercare di farli smettere. Di alcuni metodi, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un tasto da schiacciare durante la chiamata per poter evitare di essere richiamati. Si tratta di un rimedio facilissimo da mettere in pratica per poter provare a toglierci questo problema una volta per tutte. Oggi vediamone un altro, che potrà sicuramente tornarci utile qualora quelli precedentemente indicati non dovessero aver avuto un esito positivo.

Ecco cosa fare se vogliamo provare a stoppare finalmente quelle chiamate indesiderate

Le chiamate dei call center sono così frequenti e coinvolgono così tante persone, che addirittura sono nate moltissime applicazioni facili da scaricare e gratuite che potrebbero aiutarci ad eliminare il problema. Di due app avevamo già parlato in passato in questo nostro precedente articolo, riferendoci a tutte le funzioni nello specifico di TrueCaller e Should I Answer. Ma le opzioni non sono di certo finite qui. Un’altra piattaforma che potrebbe tornarci molto utile è quella di Calls Blacklist. Questa applicazione, infatti, registra facilmente non solo le chiamate, ma anche i messaggi dei numeri indesiderati, bloccandoli definitivamente. Ci basterà indicare, quindi, il numero del call center che vogliamo fermare e non solo non riceveremo più telefonate, ma anche gli SMS saranno un lontano ricordo.

Perciò, chiudiamo la porta ai call center e smettiamo di ricevere chiamate indesiderate con questo semplice trucco. In questo modo, potremo davvero risultare interessati ogni volta che sentiremo il telefono squillare. Sapremo, infatti, che non si tratterà della solita offerta e che potremo avere una conversazione con qualcuno che ci sta chiamando per ragioni totalmente diverse. Così, sicuramente, riusciremo anche a rilassarci e a vivere meglio il rapporto con il nostro cellulare e con le chiamate in entrata.

