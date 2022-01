I termosifoni, insieme alle stufe, sono i nostri migliori alleati contro il freddo dell’inverno. Spesso ci si ricorda della loro presenza quando creano problemi o funzionano male.

I termosifoni come, in generale, gli elettrodomestici, hanno bisogno di manutenzione per funzionare al meglio e con efficienza.

Anche le stufe a pellet, spesso manifestano delle problematiche e hanno bisogno di essere pulite, specialmente nel caso del braciere.

Quando si riaccendono i termosifoni dopo molto tempo, dopo l’estate o dopo un periodo in cui la casa era rimasta vuota, potrebbero creare problemi.

Uno dei più frequenti riguarda l’aria all’interno del termosifone che non permetterà al calore di distribuirsi omogeneamente al suo interno.

Ecco come sfiatare i termosifoni freddi che non scaldano rendendoli più efficienti in cinque minuti

Se all’interno del termosifone si forma molta aria l’acqua calda non riuscirà a scorrere e, di conseguenza, a scaldare bene. L’acqua, infatti, circolando all’interno del calorifero quando tutto è a posto lo dovrebbe riscaldare omogeneamente.

Di solito il termosifone si scalderà nella parte superiore rimanendo freddo in quella inferiore. Prima di procedere a sfiatare i termosifoni bisognerà controllare che la pressione della caldaia sia quella corretta. Cercare la valvola da aprire che, solitamente, si trova nella parte opposta alla zona in cui entra l’acqua calda. Di solito è sufficiente aprire la valvola ma in alcuni casi bisognerà svitare un dado.

In seguito munirsi di un bicchiere o di una tazzina da caffè e cominciare a sfiatare. Si tratta di un’operazione abbastanza elementare che ci prenderà anche poco tempo.

Eliminare da ogni calorifero mezzo di bicchiere d’acqua o una tazzina da caffè. Provare ad accendere i termosifoni per verificare se il problema si è risolto o meno.

Se la risposta è negativa ripetere l’operazione sempre tenero d’occhio la pressione della caldaia.

Le stesse operazioni, poi, potranno essere utilizzate sui termoarredo o scaldasalviette solitamente presenti in bagno, anche qui sarà sufficiente svitare la vite o la manopola.

In seguito riempire mezzo bicchiere di acqua e provare a riaccendere per vedere se scalda.

Questa operazione dovrebbe essere effettuata almeno una volta all’anno e, in generale, all’occorrenza. Solitamente è ottimo procedere all’inizio della stagione invernale dal momento che i termosifoni saranno stati spenti per un lungo periodo di tempo.

Nelle case poco frequentate procedere prima di provare ad accendere il termosifone. Ecco, quindi, come sfiatare i termosifoni freddi che non scaldano rendendoli più efficienti in cinque minuti.