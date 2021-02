Stando sempre in casa, abbiamo molto più tempo per accorgerci di determinate cose. Una di queste è sicuramente l’insistenza con cui i call center ci chiamano. Chiariamo un attimo la questione. Gli operatori stanno semplicemente facendo il loro lavoro. Quindi sarebbe meglio evitare di risponder loro male o di attaccare infastiditi, anche se a volte sembra impossibile. Ci sono però dei modi per rimanere educati, evitando queste chiamate una volta per tutte. Scopriamo allora come dire addio per sempre alle chiamate dei call center schiacciando un semplice tasto.

Bloccare le chiamate dei call center sarà facilissimo con questo piccolo trucco che in pochi conoscono

Come dicevamo, per non risultare maleducati o non stressarci con le chiamate dei call center, possiamo mettere in atto dei piccoli trucchi. Uno di questi consiste in un piccolissimo tasto che si trova proprio sulla schermata di chiamata quando rispondiamo agli squilli. Basterà questo per far smettere queste telefonate. Il segreto che stiamo per spiegare ci renderà liberi da chiamate insistenti indesiderate!

Qual è quindi il tasto da schiacciare?

Il tasto che ci donerà la libertà dai call center è quello del muto. Sembra incredibile, ma basterà davvero questa piccola opzione. Se rispondiamo alla chiamata e schiacciamo immediatamente il muto, il call center ci metterà nella lista dei numeri fantasmi. Questo vuol dire che crederanno che il nostro numero sia disattivo o non raggiungibile. E quindi lo elimineranno nella lista dei “da richiamare”. E una volta per tutte noi smetteremo di sentire il nostro telefono squillare in continuazione per offerte e promozioni che non ci interessano!

Se “Dire addio per sempre alle chiamate dei call center schiacciando un semplice tasto” è stato utile, potrà esserlo anche un altro nostro articolo precedente. Si tratta di “Se non ne puoi più delle chiamate dei call center ecco cosa devi dire per farli smettere”, dove si potrà trovare un altro trucco simile.