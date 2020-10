Se non ne puoi più delle chiamate dei call center ecco cosa devi dire per farli smettere

Squilla il telefono. Rispondiamo. È il solito call center che vuole farci una proposta. Riattacchiamo subito. Risultato? Richiameranno dopo qualche giorno. Magari ancora più agguerriti. E noi attaccheremo nuovamente. E così via. Insomma, si tratta davvero di un cane che si morde la coda. E sembra non ci sia fine a tutto questo. Ma, forse, una soluzione c’è. Noi di ProiezionidiBorsa in questo articolo ti avevamo già detto come evitare le chiamate dei call center. Schiacciando un semplice tasto, infatti, potrai bloccare la connessione. In questo caso, invece, ti vogliamo dare un consiglio su come non ricevere più questi squilli parlandoci una sola volta. Perciò, se non ne puoi delle chiamate dei call center, ecco cosa devi dire per farli smettere.

Per prima cosa, rispondi sempre

Non rispondendo alla chiamata o attaccando, c’è una probabilità da non sottovalutare. Ossia, che l’operatore decida di segnare accanto al tuo numero “senza risposta”. E, quindi, richiamerà qualche giorno dopo sicuramente. Questo succederà fino a che non parlerai con loro. E quindi, meglio rispondere sempre.

Cerca di essere il più distaccato possibile

Essere cortesi viene naturale a molti di noi. Ma questo non aiuterà assolutamente la tua posizione. Infatti, gli operatori sanno fare il loro lavoro. E, essendo cordiali, potrebbero riuscire a sponsorizzare il prodotto che stanno cercando di vendere. Quindi, essere educati va bene, ma mantieni il maggior distacco possibile.

Ecco le parole giuste da dire per far sì che non richiamino mai più

Farli smettere sarà più semplice di ciò che pensi. Infatti, il tuo obiettivo sarà quello di far rimuovere il tuo numero dall’elenco telefonico di cui loro dispongono. Con educazione, potrai chiedere in modo molto deciso di eliminare definitivamente il tuo numero. Arrabbiarsi non serve a nulla. Stai parlando con persone che stanno lavorando. Ma essere fermi nelle proprie richieste è fondamentale. Perciò, chiedi in modo molto diretto che il tuo numero venga cancellato immediatamente. In questo modo, non richiameranno più!

