In cucina molti hanno l’abitudine di congelare il cibo per fare in modo che questo duri più a lungo. Alcune volte ne acquistiamo una quantità eccessiva che rischia poi di marcire, quindi questo metodo ci permette di evitare lo spreco.

Tra i vari cibi che possiamo conservare in questo modo rientra anche il sedano, ingrediente utile per soffritti e non solo. Congelare il sedano quando è ancora fresco è un buon modo per avercelo sempre a portata di mano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Seguendo pochi accorgimenti è possibile conservarlo per almeno sei mesi senza alternarne il colore, il sapore e la qualità.

Il metodo semplice ed eccezionale per conservare il sedano per 6 mesi mantenendo sapore e qualità

Le verdure contengono una grande quantità d’acqua e di enzimi che determinano il loro colore e il loro sapore. Prima di congelare la verdura fresca bisogna attuare degli accorgimenti fondamentali, primo tra tutti quello di “disattivare” gli enzimi che questa contiene.

Per fare ciò bisogna seguire questa semplice procedura che ci permetterà di congelare al meglio il sedano e di riutilizzarlo in futuro.

Ecco la giusta procedura per congelare il sedano

Per congelare il sedano stacchiamo i gambi dalla base, togliamo poi i filamenti e con un coltello raschiandolo dalla base verso la cima del gambo.

Dividiamo poi le foglie e laviamo tutto sotto l’acqua corrente ed eliminiamo bene i residui di terra presenti. Fatto questo, successivamente tagliamo a fette o tocchetti il sedano.

Una volta tagliato, lasciamo bollire per circa 2 minuti in acqua salata, scoliamolo nello scolapasta e passiamolo sotto l’acqua fredda corrente. Questa operazione permette mantenere vivo il colore verde e di bloccare la cottura del sedano. Se vogliamo conservare anche le foglie procediamo allo stesso modo.

Asciughiamo bene il sedano con un panno pulito, tamponiamolo e una volta asciutto possiamo imbustarlo. Utilizziamo sacchetti appositi per il freezer e sigillate facendo uscire per bene l’aria. Seguendo questa procedura per congelare il sedano sarà possibile conservarlo per almeno sei mesi.

Ecco il metodo semplice ed eccezionale per conservare il sedano per 6 mesi mantenendo sapore e qualità.