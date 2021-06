Trovare delle monete delle vecchie Lire è sempre una grande sorpresa. Il più delle volte non valgono nulla, sia per la rarità che per lo stato di conservazione, ma possono mantenere comunque un valore affettivo.

Altre volte, invece, si possono scovare monete rarissime, ambite da numismatici ed appassionati del settore. E queste possono potenzialmente valere una fortuna.

Una moneta rara e molto ricercata risale al 1968, ma bisogna fare attenzione ad un particolare che spesso può disorientare qualcuno.

Sembrerà assurdo ma questa moneta da 20 Lire ha un valore inestimabile ed i collezionisti stanno facendo pazzie per accaparrarsela

Nel 1968 la Zecca dello Stato coniò una nuova versione delle 20 Lire.

A partire da quell’anno e per tutte le monete successive, i materiali utilizzati per la coniazione furono il bronzital insieme al nichelio.

Le incisioni che vediamo sul rovescio della moneta rappresentano il ramo di una quercia, insieme alla scritta “L.20” ed ovviamente alla data del 1968.

Sul dritto, invece, troviamo il volto di una donna coronata di spighe e la dicitura “REPUBBLICA ITALIANA”.

Il peso ed il diametro sono rispettivamente di 3,6 grammi e di 21,3 millimetri. Il contorno invece è liscio, a differenza delle 20 Lire degli anni precedenti dal bordo rigato.

Questa moneta, conservata in qualità fior di conio può valere poco più di 70 euro. Tuttavia c’è un particolare che può alzare notevolmente il suo valore.

Una versione rara

Sul rovescio della moneta, sotto la dicitura “L.20” si può trovare la dicitura “PROVA” incisa in piccolo.

Sembrerà assurdo ma questa moneta da 20 Lire ha un valore inestimabile ed i collezionisti stanno facendo pazzie per accaparrarsela.

La versione di prova delle 20 Lire del 1968, infatti, è molto rara. Ne furono coniati soltanto 999 pezzi ed attualmente, in fior di conio, una sola di queste può valere sugli 800/1.000 euro.

Naturalmente, il valore scende di molto se vi sono evidenti segni di usura.

Approfondimento

Ecco la moneta da 2 Lire che vale una fortuna e che potremmo avere in casa senza neanche saperlo.