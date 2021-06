Può capitare che dopo una piacevole cena a ristorante possano insorgere malesseri fastidiosi non direttamente riconducibili alla scarsa qualità del cibo. Può essere un mal di testa, cattiva digestione, un senso di nausea o crampi allo stomaco. Fino a diarrea e difficoltà respiratorie. La causa scatenante di questa sintomatologia può essere ricercabile in qualcosa contenuto in ciò che abbiamo mangiato o bevuto. Se siamo soggetti asmatici abbiamo più possibilità di sviluppare questi fastidiosi sintomi.

Ecco perché un asmatico potrebbe soffrire di mal di testa dopo aver bevuto vino e mangiato al ristorante e cosa dovrebbe evitare

La causa di determinati malesseri potrebbe essere imputabile alla presenza dei solfiti nelle bevande o nei cibi. Si tratta di conservanti che servono per non far scurire gli alimenti e impedirne la proliferazione batterica. Nei processi di fermentazione di vino e birra, per esempio, si formano naturalmente. È bene precisare che la FDA – Food and Drug Administration si è pronunciata in proposito definendo i solfiti come “generalmente sicuri”. La letteratura medica a riguardo non è vastissima ma nonostante questo, si è comunque rilevata una correlazione fra intolleranza ai solfiti e soggetti asmatici. Vediamo perché più nel dettaglio.

Solfiti e istamina

Sono due le sostanze responsabili dell’intolleranza: i solfiti e l’istamina. Quest’ultima si crea durante il processo di fermentazione di tutti gli alcolici. I soggetti asmatici finiscono per assorbire tali sostanze attraverso l’inalazione di anidride solforosa prodotta dal solfito. Ecco perché anche semplicemente bere un bicchiere di vino può provocare un fastidioso mal di testa. Non solo al vino dobbiamo prestare attenzione ma anche a birra, bibite e sidro. Inoltre a cibi come salsicce, frutta secca, aceto, parmigiano, olive, salse. Ove possiamo leggiamo sempre l’etichetta e se abbiamo il sospetto di aver sviluppato un’intolleranza guardiamo che non siano presenti sostanze come:

bisolfito di potassio;

metabisolfito di sodio;

solfito di sodio;

bisolfito di sodio;

diossido di zolfo;

metabisolfito di potassio.

Non solo chi soffre di asma può sviluppare un’intolleranza ai solfiti

Si è riscontrato che anche in soggetti del tutto sani, la sensibilità ai solfiti può subentrare nel tempo e variare in base all’età. Tutto ciò a causa della mancanza di un enzima necessario per abbattere i solfiti: il solfito ossidasi. La raccomandazione, se avvertiamo sintomi di malessere dopo i pasti è allertare il proprio medico curante. Nonostante ciò, una strategia utile può essere quella di non concentrare all’interno di un solo pasto tutti gli alimenti che possono contenere solfiti in maggiore quantità. Un solo bicchiere di vino, molto probabilmente non causerà nulla, invece berne tre potrebbe esporre a un maggiore rischio.