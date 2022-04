Sintomi molto comuni e sempre più diffusi oggi che coinvolgono gran parte della popolazione. Infatti sempre più persone soffrono di insonnia, di pressione alta e soprattutto tendono ad accumulare chili di troppo.

Sintomi quelli descritti comuni a più disturbi tuttavia in gran parte dei casi sono sintomi che sembrerebbero avere nella maggior parte dei casi un fattore comune, lo stress.

Chili in eccesso, pressione alta e insonnia potrebbero dipendere da questo disturbo che molti hanno ma ecco come contrastarlo velocemente per non ingrassare e avere problemi di salute

Elevati livelli di stress, infatti, favorirebbero l’aumento di cortisolo, un ormone indispensabile per la vita ma che se secretato per un periodo prolungato di tempo potrebbe causare non pochi problemi di salute.

Elevati livelli di stress infatti si ripercuoterebbero su tutto l’organismo, in quanto durante questi periodi diviene difficile mantenere delle sane abitudini alimentari. Infatti elevati livelli di cortisolo generebbero una maggiore voglia di dolce e zuccheri. In più influirebbero sulla sensazione di fame che si accentuerebbe. Causando a sua volta aumento di peso che colpirebbe in percentuale più alta le donne.

Inoltre elevati livelli di cortisolo in circolo potrebbero causare nel tempo sintomi come aumento di peso, ipertensione, stanchezza, sbalzi d’umore, irritabilità e insulino resistenza.

Ma quindi come fare per contrastare l’aumento di peso in periodi di forte stress?

3 buone abitudini per combattere lo stress

Un errore da evitare assolutamente in periodi particolarmente stressanti è eliminare totalmente dalla dieta alcune categorie di alimenti come ad esempio i carboidrati. Questo infatti causerebbe un aumento dei fattori di stress che a sua volta aumenterebbe i livelli di cortisolo in circolo e portarci in un circolo vizioso. In questo periodo dunque sarebbe preferibile mangiare alimenti sani il più possibile evitando restrizioni caloriche eccessive.

Un’altra sana abitudine per contrastare lo stress è l’attività fisica che aumenterebbe la produzione di endorfine. Inoltre allenarsi con regolarità favorirebbe la perdita di peso.

Il terzo consiglio è quello di dormire a sufficienza. Infatti dormire poco e male aumenterebbe poi durante la giornata la sensazione di fame che nel tempo genererebbe un aumento di peso. Dormire infatti meno di 7 ore a notte porterebbe ad un aumento della riduzione di cortisolo.

Ad influire sull’aumento di peso nel tempo potrebbe anche essere la carenza di una particolare vitamina, la vitamina D. Una vitamina che svolge numerose funzioni e una sua carenza come riportato in questo articolo assumerebbe un ruolo chiave anche nello sviluppo dell’obesità .

Dunque chili in eccesso, pressione alta e insonnia potrebbero dipendere da questo disturbo che molti hanno.

