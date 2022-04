Alcune notizie sembrano troppo belle per essere vere, e infatti spesso si tratta di truffe. Ecco l’ultima strategia dei malintenzionati per colpirci su WhatsApp.

Che cosa sono i tentativi di phishing

I truffatori ne pensano sempre una più del diavolo per confonderci. Da un lato cercano ancora di raggirarci al telefono, per esempio con l’ultima bufala sui contratti di luce e gas in cui molti stanno cascando. Dall’altro lato, ormai, i criminali ci colpiscono anche su WhatsApp. I messaggi truffa possono arrivare da numeri sconosciuti, o addirittura essere inoltrati da un contatto fidato. Ma dove sta l’inganno? Spesso le bufale su WhatsApp consistono in pericolosi tentativi di phishing. Questo tipo di truffa informatica consiste in una email o un messaggio che ci invita a cliccare su un link e fornire dati personali o codici di accesso. In questo modo, i criminali riescono ad avere accesso a informazioni sensibili o addirittura al conto in banca.

A trarre in inganno i malcapitati è soprattutto il fatto che il messaggio sembra provenire da un ente autorevole. Bisogna dunque stare sempre all’erta per non cascarci. Vediamo dunque qual è l’ultima truffa che sta circolando su WhatsApp.

Attenzione perché molti stanno ricevendo questo messaggio di WhatsApp che sembra una bella notizia ma è una truffa pericolosa

Spesso i messaggi truffa tentano di allettare i riceventi con offerte e buoni sconto. Per esempio, circola da tempo un finto voucher per una nota catena di negozi. Fra gli ultimi falsi sconti diffusi su WhatsApp, ce n’è anche uno che sembra provenire da ITA Airways. Il buono offerto sembra proprio una bella notizia: chi non vorrebbe viaggiare gratis? Tuttavia, in realtà la compagnia aerea non c’entra proprio nulla. Dunque, attenzione perché molti stanno ricevendo questo messaggio: “Congratulazioni! Nuovo regalo per il decollo aereo di ITA Airways! Attraverso il questionario, avrai la possibilità di ottenere 1.000 euro.” Non bisogna assolutamente cliccare sul link del questionario, perché al termine delle domande ci verranno chieste le coordinate bancarie e i dati personali.

Più in generale, bisogna sempre ricordarsi che solitamente le aziende non ci contattano su WhatsApp. Quando si riceve un messaggio simile, conviene sempre verificare sul sito o sui social dell’azienda in questione che lo sconto esista davvero. Se l’iniziativa non è pubblicizzata, probabilmente si tratta di una bufala.

