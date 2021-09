Se cerchiamo un look sofisticato, comodo ma anche casual, lo chignon è quello che fa per noi. Viene banalmente chiamato “tuppè“, “cipollina” ed è ormai un’acconciatura flessibile. Non solo donne, ma anche uomini capelloni utilizzano questa acconciatura per tenere la chioma al posto.

Non bisogna avere per forza una chioma chilometrica per realizzare uno chignon, esistono infatti anche dei trucchetti per farne di bellissimi pur avendo i capelli corti. Nelle sue tantissime varianti per realizzarlo abbiamo quello alto, quello basso, quello laterale, impreziosito da treccine o applicazioni per gli eventi importanti.

La forma del nostro viso, però, va rispettata, se vogliamo che quest’acconciatura passe-partout ci valorizzi davvero. Quindi, se chi chiediamo chignon alto o chignon basso, il metodo infallibile per capire quale ci dona di più esisteste e oggi lo scopriremo.

Chignon alto o chignon basso, il metodo infallibile per capire quale ci dona di più

Possiamo divertirci a studiare il nostro volto, le sue proporzioni e scegliere look e acconciature che davvero fanno la differenza. Nel caso dello chignon, capire se ci possa donare meglio quello in alto o quello in basso all’altezza della nuca, è davvero semplicissimo. Ci sembrerà di stare giocando, ma in realtà questo metodo funziona davvero.

Come prendere le misure

Muniamoci di una semplicissima matita e iniziamo. Disponiamoci di profilo e mettiamo la matita poggiata sul nostro viso, da uno dei due lati che preferiamo, vicino la narice. Osserviamo bene, quale parte del nostro viso tocca la matita per prima?

Le opzioni sono due. Se la matita tocca prima la fronte, già all’altezza delle sopracciglia, significa che il nostro viso sporge più dalla fronte. Se invece la matita tocca prima il mento, la parte più sporgente del nostro viso sarà quella inferiore.

Quindi, se la parte sporgente del viso è la fronte, ci donerà meglio uno chignon basso. Se, al contrario, la parte sporgente del nostro viso è il mento, ci donerà di più uno chignon alto.

Questo banalissimo trucchetto ci aiuterà, in realtà, a equilibrare il nostro viso, rendendo gli spazi più armonici tramite la linea immaginaria che verrà a formarsi tra la nostra acconciatura e la parte più sporgente del nostro viso. Un trucchetto grandioso e semplicissimo per valorizzare il nostro ovale al meglio ed essere eleganti ma casual sempre!