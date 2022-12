È l’evento natalizio più affascinante del centro Italia e non possiamo perderlo nei prossimi giorni

Si avvicinano le vacanze di Natale e, come ogni anno, molti italiani sono in partenza. Per chi è ancora indeciso, un’ottima provincia da visitare è quella di Pesaro e Urbino, dove si terranno numerosi eventi molto suggestivi. Scopriamone insieme alcuni

Anche quest’anno, molte persone hanno deciso di approfittare di queste vacanze natalizie per trascorre del tempo lontani da casa. Nonostante la leggera contrazione rispetto all’anno scorso, circa il 18% degli italiani viaggerà durante queste vacanze. E la stragrande maggioranza resterà all’interno dei confini italici, prediligendo le visite culturali nelle città d’arte, o dei soggiorni rilassanti in montagna, sul lago o al mare.

In questo scenario, una meta sicuramente da non perdere è la provincia di Pesaro e Urbino. Infatti, le varie Pro Loco della zona hanno organizzato un evento straordinario che, a detta di molti, è l’evento natalizio più affascinante del centro Italia. ì Stiamo parlando de “Il Natale che non ti aspetti”, già iniziato lo scorso 26 novembre e che terminerà il 6 gennaio 2023.

Ecco alcune delle spettacolari iniziative dedicate a grandi e piccini

Tra i borghi da non perdere, ad esempio, troviamo Fermignano, che bisognerebbe visitare soprattutto durante questo fine settimana. Nel centro storico, infatti, ci sarà la possibilità di assistere, il 17 dicembre, al “Festival del panettone e Premio Packaging del Panettone”. Si tratta di una vera e propria gara del panettone tra pasticcieri che verranno giudicati da una giuria d’eccezione. Dopo di che, si svolgerà anche una cena a tema, con l’esposizione e la degustazione di prodotti locali.

Ma non è finita qui, perché nei giorni successivi ci saranno anche dei saggi di danza e musica, e la tradizionale “Festa sotto l’albero” del 24 dicembre. Qui, oltre alla degustazione di castagne e vin brulè, ci sarà anche uno spettacolo con discesa di Babbo Natale dalla torre che farà sicuramente felici i più piccoli.

Ecco perché “Il Natale che non ti aspetti” è l’evento natalizio più affascinante del centro Italia

Un altro paesino assolutamente da visitare è San Costanzo. Domenica 18 dicembre, a partire dalle 16:00, ci sarà l’evento “Insieme è… Natale”, con il tradizionale Baratto di Natale con prodotti confezionati dai bambini. Alle 18:00 si svolgerà invece, al Teatro della Concordia, il “Concerto degli Auguri”; mentre alle ore 20:00, in Piazza Perticari, la classica “Polenta sotto l’albero”.

Lunedì 19 e mercoledì 21 dicembre si terranno rispettivamente il “Concerto di Natale” nella Chiesa di Sant’Agostino e “Letture sotto l’albero” nella biblioteca comunale.

Durante la Vigilia di Natale, invece, alle ore 17:00 ci sarà la tradizionale distribuzione dei doni da parte di Babbo Natale. Dopo la messa di mezzanotte, infine, ci sarà il consueto “scambio di auguri con castagne e vin brulè”.

Un salto a Montefabbri, uno dei Borghi più Belli d’Italia

Infine, rimanendo sempre nella provincia di Pesaro e Urbino, possiamo visitare anche una splendida frazione di Vallefoglia, ossia Montefabbri. Annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, per due giorni (17-18 dicembre), quest’ultimo diventerà il “Borgo degli Alberi”.

Infatti, per le vie del paese, si potranno ammirare diversi alberi, realizzati a mano, da artisti locali e non, con varie di tecniche di lavorazione. L’atmosfera sarà inoltre impreziosita dai suggestivi mercatini natalizi, in un connubio di artigianato e gastronomia; dalla musica dal vivo e dalle svariate attività per bambini.