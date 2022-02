Quando cuciniamo, cerchiamo di preparare piatti che non solo siano buoni, ma anche sani. Alcuni di noi trovano difficile ottenere piatti gustosi e salutari al tempo stesso, ma a volte basta davvero poco.

Se siamo alla ricerca di una pietanza veloce da preparare e molto gustosa, questa ricetta fa proprio al caso nostro. Il protagonista indiscusso del piatto è il salmone, un pesce molto apprezzato sia dai grandi che dai più piccoli.

Il salmone è un pesce ricco di acidi grassi ed omega 3 e dunque fonte di antiossidanti. Il suo sapore è davvero squisito e si adatta bene ad antipasti ma anche a golosi primi piatti e secondi, come delle cremose polpette. Oggi vogliamo realizzare con esso proprio un secondo piatto che richiede pochissimi ingredienti e che possiamo preparare in 2 versioni. Infatti, possiamo scegliere di cucinarlo in padella o al forno in base ai nostri gusti e alle nostre esigenze.

Ingredienti

150 g di salmone affumicato;

120 g di ricotta;

4 uova;

aneto q.b.;

un pizzico di sale;

pepe q.b.

Un’idea sfiziosa e veloce per cucinare il salmone in padella o al forno senza olio per un secondo piatto salutare

Per preparare questa irresistibile frittata al salmone affumicato, tagliamo il pesce a pezzetti e mettiamolo da parte. In una ciotola capiente, rompiamo le uova e sbattiamole con una forchetta dopo aver aggiunto un pizzico di sale e il pepe a piacere.

Scoliamo la ricotta in modo da eliminare il siero ed uniamola alle uova. Mescoliamo bene affinché non rimangano grumi ed aggiungiamo l’aneto e il salmone a pezzetti. Quando avremo ottenuto un composto cremoso ed omogeneo, potremo decidere se cuocere la nostra frittata in padella o al forno.

Se decidiamo di cuocerla in padella, usiamone una antiaderente, in modo che il composto non si attacchi sul fondo. Quindi scaldiamo la padella e, quando sarà ben calda, versiamo il composto al suo interno. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 5 minuti a fiamma bassa. Quando le uova si saranno rapprese, giriamo con attenzione la frittata dall’altro lato e terminiamo la cottura senza coperchio.

Se scegliamo di cuocere questa deliziosa frittata nel forno, preriscaldiamolo a 180 gradi. Rivestiamo una teglia con la carta da forno e versiamo il composto al suo interno. Inforniamo la frittata di salmone e ricotta e lasciamola cuocere per almeno 20 minuti. Quando sarà ben dorata in modo uniforme, sforniamo e serviamo.

Consigli

Questo secondo piatto ricco e completo è un’idea sfiziosa e veloce per cucinare il salmone. Possiamo accompagnare questa pietanza con un’insalata verde fresca, oppure una di pomodori. La frittata di salmone è ancora più appetitosa se gustata con qualche fetta di pane tostato.

