Voler sembrare più giovani è un desiderio che molte donne anche over 50 o 60 hanno in comune. Gli anni passano, le rughe iniziano a segnare il volto e serve ricorrere a qualche trucchetto per guadagnare degli anni in meno. Moltissime donne, dunque, punterebbero proprio sul taglio o sulla colorazione di capelli. Così come esistono tinte che invecchiano, molte altre donano luminosità e leggerezza al viso. Certo, magari il desiderio è quello di fare qualcosa di diverso dal solito biondo cenere o dalle mèches.

Oltre a questi meravigliosi riflessi oro e miele, esistono almeno altre 5 colorazioni che vale la pena considerare per i prossimi mesi.

Le migliori sfumature secondo esperti

Bisogna convincersi del fatto che a primavera è più facile fare qualche cambiamento più drastico. Questa è la stagione dei cambiamenti nell’armadio, nel vestiario, nella dispensa di casa, ma anche della chioma. Chi desidera un effetto ringiovanente per i propri capelli deve prepararsi a sperimentare. I tempi sono maturi per indurre i parrucchieri a sbilanciarsi sulle nuove tinte protagoniste delle stagioni calde del 2022.

Chi vuole tinte bionde o castane dall’effetto naturale deve scegliere 1 di questi 5 colori di capelli che ringiovaniscono immediatamente

Per iniziare dalle donne che vogliono restare fedeli al loro giallo, la tinta biondo fragola sembra la novità da non perdersi. Si tratta di un biondo con piccoli accenti di rosso fragola e arancio albicocca, davvero di tendenza.

Un’altra soluzione ancora più naturale per le bionde è, poi, il power colour. Non si tratta propriamente di una tinta, ma di un gloss semipermanente che renderebbe i capelli biondi di partenza più intensi e vividi. Il consiglio è, comunque, di chiedere al parrucchiere un biondo sfumato a strati e più ombreggiato sulle radici.

Per chi preferisce colorazioni più intense

Le amanti del rosso possono scegliere il rame speziato. Non si tratta del solito rame o mogano, ma di un terra di Siena bruciato, con accenti di cannella e terracotta. Per le brune, la soluzione è il color nocciola, una tinta molto naturale del colore delle nocciole o della quercia. Si tratta anche di un colore facile da ritoccare. In ultimo, il Visone Chic, che valorizza le donne con capelli naturalmente grigi, aggiungendo delle note di argento e di biondo biscotto.

Insomma, tutte queste colorazioni e schiariture sono perfette per chi vuole tinte bionde o castane dall’effetto naturale ed elegante.

