Con l’arrivo della primavera è normalissimo pensare a un cambio look già a partire dalla testa. I mesi primaverili non rappresentano solo l’occasione per un cambio stagione nel guardaroba, ma anche la scusa per provare quella colorazione desideratissima. Chi vuole capelli più vaporosi può decidere di cambiare taglio. Tuttavia, le donne che vogliono un cambio look evidente devono assolutamente conoscere questa tinta del momento.

Già questa vibrante colorazione con cui tradire mèches e biondo cenere prometteva capelli invidiabili, ma la vera novità in fatto di capelli è un colore oro delicatissimo, perfetto per le donne con alcune caratteristiche specifiche. Il maggior pregio, poi, sarebbe l’effetto giovanile che sembra regalare alle chiome delle donne più adulte.

Una perfetta unione tra la brillantezza dell’oro e la calorosità di una melassa dolce, ecco come la descriverebbero gli esperti della colorazione.

Perfetta tanto su chiome lunghe che su tagli corti

Come avere brillanti riflessi color oro e miele sui capelli, senza ricorrere alle mèches o al solito e scontato biondo cenere? Con il “nectar blonde”, la colorazione del momento per chi cerca tonalità calde con cui ravvivare il proprio colore di capelli. Come suggerirebbe la stessa traduzione del nome, questo biondo ricorda il colore luminosissimo e dorato del nettare.

Tantissime fashion influencer hanno già sfoggiato quest’intensa colorazione su social come Instagram o TikTok, incuriosendo un numero sempre maggiore di donne.

Quando si tratta di biondo, infatti, la tendenza è sempre quella a prediligere tonalità calda. Il biondo freddo dona a un numero minore di donne e sembrerebbe più adatto ai mesi freddi. Con l’arrivo della primavera, invece, tutte desiderano splendere e brillare, a partire dai capelli.

Incredibili e brillanti riflessi color oro e miele sui capelli per chi sceglie questa tinta dorata che ringiovanisce ogni donna

Niente punte di pesca o di rosso come accadeva con le colorazioni dello scorso anno. Questa tinta dall’aspetto lussuoso conquista per la luminosità. Affidarsi a un professionista del settore aiuterà a ottenere un colore pieno, senza ottenere il fastidioso effetto aranciato.

Si può pensare certamente a un balayage o su pochi punti luce sparsi lungo la chioma. Entrambe sembrano due tecniche con cui illuminare il viso, allontanando l’attenzione da piccole imperfezioni come rughe e occhiaie marcate. A scegliere questo colore dovrebbero essere specialmente le donne con carnagione chiara. Chi ha la pelle olivastra potrebbe, infatti, ottenere un risultato artificiale e valorizzare poco la propria bellezza naturale.

Approfondimento

Ecco come scurire e schiarire la chioma nel 2022 e quali colori evitare