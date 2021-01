In un mondo sempre più ammaliato dalla bellezza e dalla magrezza tantissimi cercano delle scorciatoie per raggiungere la linea perfetta.

Con l’arrivo dell’anno nuovo in molti promettono a loro stessi che sarà l’anno buono per rimettersi in forma. Per farlo si è disposti anche a prendere delle scorciatoie.

La speranza di arrivare all’estate con una silhouette invidiabile porta molti a non dimagrire in maniera sana.

Tuttavia, bisognerebbe essere consapevoli che non esistono scorciatoie quando si tratta di perdere peso. Bisognerebbe addirittura evitare di cercarle.

Nel caso in cui il peso da perdere sia molto si consiglia di contattare un esperto. Farsi seguire da un medico permetterà di avere una dieta tarata sulla propria situazione.

Attenzione a non commettere questi gravissimi errori quando si decide di perdere peso.

Le scorciatoie

Molto spesso, soprattutto sui social network, ci si imbatte in influencer che pubblicizzano prodotti dimagranti sotto forma di pillole o di bevande.

Bisogna fare molta attenzione a queste sponsorizzazioni. Cadendo nella trappola si potrebbero rischiare gravi danni alla salute.

Infatti, le sostanze che inibiscono il senso di fame, e che inducono sazietà, possono rivelarsi pericolose se utilizzate per un lungo periodo.

Studi scientifici hanno rivelato che in alcuni soggetti si sono verificate delle reazioni collaterali a danno del fegato dovute all’assunzione di pillole dimagranti.

Tra gli effetti negativi si possono segnalare danni a livello del fegato, insufficienza epatica o miocardite.

Thè verde

In molti, sempre sui social network, enfatizzano le proprietà del thè verde la cui assunzione, in qualche modo, sarebbe correlata con la perdita di peso.

Anche in questo caso non è stata dimostrato nessun legame tra la perdita di peso e l’assunzione di bevande a base di thè verde.

Il problema maggiore legato all’utilizzo di queste sostanze è dovuto, principalmente, al fatto che non sono regolamentate.

Per quelle regolamentate, oltretutto, la legislazione è molto meno rigorosa rispetto a quella dei farmaci che necessitano di prescrizione medica.

Questi buchi nella regolamentazione danno la possibilità a chiunque di pubblicizzarne la presunta efficacia.

Prima di intraprendere un percorso dimagrante bisogna davvero essere consapevoli che non esistono scorciatoie.

Per raggiungere davvero, e in maniera duratura, i propri obiettivi, bisogna essere disposti a fare qualche sacrificio riducendo il consumo calorico e aumentando l’attività fisica.

