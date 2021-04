Anche quelli che passano tanto tempo ai fornelli tutto il giorno si trovano alle volte a dover fronteggiare alcune difficoltà. Difatti anche chi è molto bravo può dover interrompere la preparazione di un piatto per colpa di un inconveniente. Data l’esperienza di queste persone raramente si tratta di un errore nella preparazione. Capita piuttosto, ad esempio, che ci si accorga di non avere un particolare ingrediente. Magari uno fondamentale per proseguire a cucinare. Se in alcuni casi non si può far proprio nulla, in moltissimi altri la soluzione c’è. E alle volte è a dir poco inaspettata.

Più di uno

Prendiamo come esempio la ricetta di un dessert. Se poco prima di iniziare a seguire i passaggi ci rendiamo conto che ci manca un ingrediente importante come il lievito, ci troviamo in teoria di fronte ad un problema. Ma lo è davvero? A dire la verità esiste ben più di una strada da seguire per portare a termine la lievitazione di un dolce. Ed infatti ecco il modo magnifico per sostituire il lievito per dolci facilmente e con prodotti comunissimi che già sono in casa.

Facile e veloce

Molti hanno scoperto questa soluzione come un metodo di emergenza, per poi decidere di sfruttare questi ingredienti volontariamente, anche quando dispongono di lievito. Il motivo è semplice. Non solo portano a termine il lavoro di lievitazione in un modo più che soddisfacente, ma si rivelano il più delle volte a costo zero, proprio perché ne disponiamo in grandi quantità. Vediamo di quali si tratta. Dunque ecco il modo magnifico per sostituire il lievito per dolci facilmente e con prodotti comunissimi che già sono in casa. Stiamo parlando dell’acqua frizzante e del bicarbonato.

L’unione di questi due ingredienti infatti ci permetterà di preparare qualsiasi ricetta preveda il lievito. Non a caso è una tecnica che moltissime nonne utilizzavano, e che hanno insegnato ai figli e ai nipoti. Motivo per il quale tantissima gente già lo conosce da anni e lo pratica spessissimo. Gli unici consigli per utilizzare questi ingredienti riguardano le quantità ed il momento in cui aggiungerli. Per quest’ultimo si suggerisce di farlo dopo aver montato le uova. Per quanto riguarda le quantità invece, riferendoci ad una torta, generalmente andranno bene cento millilitri di acqua frizzante e sette grammi di bicarbonato.