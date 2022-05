Mancano pochi giorni al mese che segna l’arrivo dell’estate e sempre di più la nostra mente viaggia pensando alle vacanze. Le giornate, ormai quasi estive, ci fanno sognare il mare e gite all’aperto alla scoperta di posti nuovi e stupendi. Complice l’allentamento delle restrizioni, molti italiani quest’anno torneranno a viaggiare all’estero. Chi di noi non vuole allontanarsi troppo da casa, e vuole risparmiare un po’ di soldi, sta già scegliendo la meta per le ferie. Prenotare con un discreto anticipo è buon metodo per trovare voli e hotel a prezzi inferiori. Infatti, spendere poco senza rinunciare ad una vacanza da sogno è possibile. Oggi vogliamo fare scoprire un’isola bellissima che si trova nel Mediterraneo e che possiamo raggiungere in poche ore.

Un piccolo paradiso

A sole 2 ore dall’Italia c’è Creta, una straordinaria isola greca dalle mille bellezze. A Creta non troveremo solo lunghissime spiagge di soffice sabbia bianca, ma anche locali e siti storici in cui il tempo sembra essersi fermato. Una delle principali attrattive di quest’isola sono le splendide spiagge incontaminate. Quasi tutte sabbiose, le spiagge di quest’isola sono oltre 300 e si affacciano su un mare cristallino davvero mozzafiato. La più conosciuta tra tutte e che merita assolutamente una visita è Elafonissi. Fa parte di un’area protetta e ciò che la rende tanto amata e particolare sono i suoi colori. La sabbia bianca e fine ha delle sfumature di rosa e, in contrasto con l’azzurro intenso del mare, ci offre uno spettacolo unico. Infine, non possiamo non menzionare la spiaggia di Vai. Questa piccola oasi attira i turisti non solo per la sabbia e il mare splendidi, ma per un’altra caratteristica.

Per una vacanza economica tra relax, avventura e divertimento, scegliamo quest’isola con spiagge caraibiche e palme a 2 ore dall’Italia

Creta non è soltanto conosciuta per spiagge di sabbia bianchissima ed acque cristalline. Se stiamo cercando un luogo in cui rilassarci e rigenerarci scegliamo il Palmeto di Vai. La spiaggia menzionata in precedenza è circondata infatti da una foresta di palme che rende questo luogo uno dei più suggestivi dell’isola. Situata nella costa orientale, fu scoperta negli anni ’70 e per preservarla successivamente è stata dichiarata zona protetta. Ad oggi, questo luogo è un angolo di paradiso grande 20 ettari in cui potremo ammirare migliaia di palme, un ruscello e una sorgente.

Agios Nikolaos

Sempre nella parte orientale di Creta si trova Agios Nikolaos. Questa meta molto frequentata dai turisti vede storia e modernità fondersi. Nel centro del paese si trova il Museo Archeologico, ricco di reperti della civiltà minoica. Degno di nota è anche il Museo Etnografico dedicato alle tradizioni popolari e che conserva sculture e ceramiche. A rendere molto affascinante questa città è il Lago Voulismeni, collegato al porto da un canale che rende il paesaggio davvero suggestivo e particolare. Agios Nikolaos possiede un porto turistico che è il cuore pulsante della città, ricco di locali, negozi e ristoranti.

Possiamo risparmiare

Per una vacanza economica tra relax, avventura e natura affascinante scegliamo Creta. Prenotando adesso per il mese di agosto possiamo trovare voli a partire da 280 euro. Se viaggiamo nei mesi di giugno e luglio, oppure a settembre, i prezzi scendono intorno ai 200 euro.

