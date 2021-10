La cucina è un luogo in cui molti di noi riescono a mettersi alla prova e a esprimersi. Ai fornelli, infatti, tante persone si sentono a proprio agio e riescono a tirar fuori tutto quello che hanno dentro. Le emozioni e le sensazioni, che si provano, si riversano sui piatti e sulle ricette che proponiamo a tavola, sia che stiamo cucinando per la nostra famiglia, sia che lo stiamo facendo per i nostri amici. E se siamo uomini e donne di Mondo, dovremmo guardare oltre i confini del nostro Paese. All’estero, infatti, ci sono dei piatti davvero interessanti che potremmo provare. Tra questi, ne vogliamo proporre uno oggi che viene, con precisione, dalla cultura americana.

Un secondo mari e monti davvero unico che lascerà tutti stupiti e ci farà venire l’acquolina in bocca

Oggi presentiamo il Surf ‘n’ turf, un piatto tipico che possiamo trovare facilmente in diverse steak house dell’America e che è molto comune Oltreoceano. Si tratta di un secondo mari e monti davvero unico che lascerà tutti stupiti e ci farà venire l’acquolina in bocca, e che prevede l’accostamento particolare di crostacei e carne. Per realizzarlo, procuriamoci:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

4 filetti di bistecca di manzo;

4 code di aragosta (o di un crostaceo di sostituzione);

olio extravergine di oliva;

aglio;

origano;

cipollotto;

sale;

pepe di cayenna;

50 gr di burro fuso;

120 gr di pangrattato.

E ora vediamo come si cucina.

La preparazione per il Surf ‘n’ turf americano

Per prima cosa, prendiamo una padella con due cucchiaini d’olio e facciamo cuocere 3 spicchi di aglio tritati. Versiamoli in una ciotola e aggiungiamo anche il cipollotto e l’origano (entrambi tritati), pepe di cayenna e un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto con accuratezza e mettiamo da parte circa 50 grammi. Intanto, nel rimanente, versiamo i 40 grammi di burro, continuando a mescolare. Impastiamo poi con le mani, dando vita a una palla a forma di pane, e lasciamo riposare tutto in frigorifero. Intanto, nei 50 grammi che avevamo lasciato da parte, versiamo i restanti 10 grammi di burro e il pangrattato, mescolando anche stavolta. Versiamo il tutto su una teglia dove metteremo anche l’aragosta (già pulita) e facciamo cuocere per una mezz’ora a 180°.

Cuociamo poi la carne in padella, con i condimenti che preferiamo e, quando sia il pesce che la carne saranno pronti, potremo servire. Al centro del piatto, adagiamo il filetto e versiamogli sopra il condimento che avevamo lasciato in frigo (dopo averlo riscaldato brevemente). Mettiamo una coda di aragosta su ogni bistecca et voilà! Il nostro piatto è pronto! Se vogliamo aggiungere delle salse, poi, andiamo a naso. La salsa rosa può essere una buona idea, ma cerchiamo anche di seguire il nostro gusto.

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa