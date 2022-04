Durante le feste è normale mangiare un po’ in più del solito. Tra primi, secondi, contorni e dolci, i pranzi e le cene sembrano non finire mai e tutto ciò potrebbe mettere il nostro corpo a dura prova.

Alla fine dei pasti potrebbe capitare di sentirsi gonfi e appesantiti, con possibili difficoltà anche di digestione. Il corpo, infatti, deve gestire una quantità di cibo maggiore rispetto a quella che riceve di solito e, per questo, potrebbe far fatica a gestire il tutto.

Ecco come possiamo aiutare il nostro corpo

In casi come questi, potremmo e dovremmo aiutare il nostro corpo, in diversi modi.

Sicuramente una buona passeggiata potrebbe aiutarci a sentirci meno appesantiti. A tal proposito ricordiamo che basterebbe camminare per 30 minuti ogni giorno in questo modo per migliorare la nostra circolazione.

Inoltre, potremmo trovare sollievo anche grazie a qualche rimedio naturale davvero semplicissimo, come un infuso o una tisana. In commercio ne esistono tantissime, anche molto utili per problemi di questo tipo.

Ecco quali sono gli estratti naturali che aiuterebbero il nostro corpo a smaltire gonfiore e indigestione.

Un vero toccasana questo mix di erbe

Le tisane potrebbero avere diversi effetti benefici sul nostro organismo. Oltre a depurare e a disintossicare il corpo dalle scorie in eccesso, aiuterebbero anche l’attività intestinale, grazie all’efficacia diuretica e, spesso, anche lassativa.

Ovviamente, l’effetto di una buona tisana dipende anche dagli estratti naturali presenti al suo interno. Per sgonfiare la nostra pancia, ad esempio, ecco quale tisana dovremmo utilizzare.

Se abbiamo esagerato col cibo e ci sentiamo la pancia gonfia come un pallone, è questo l’infuso perfetto per digerire e riprendersi

Uno dei migliori aiuti che potrebbe darci la natura coincide con la straordinaria efficacia dell’anice.

Come riporta Humanitas, l’anice aiuterebbe a migliorare i disturbi legati alla digestione, quali flatulenza, gonfiore e problemi di coliche. Inoltre, sarebbe utile anche per migliorare problemi quali tosse e asma.

Ecco perché nella nostra tisana dovrebbe esserci l’anice, ma anche l’alloro e i chiodi di garofano.

L’alloro, infatti, avrebbe proprietà diuretiche, che ci aiuterebbero a eliminare i liquidi in eccesso e a sgonfiarci. Oltretutto, apporterebbe vitamina C, ottima per la salute del nostro sistema immunitario.

Per finire con i chiodi di garofano, utili come digestivi dopo i pasti.

Questi 3 ingredienti naturali formeranno una combinazione davvero ottima, che ci aiuterà a sgonfiare la pancia e a digerire meglio. Ecco perché, se abbiamo esagerato col cibo e ci sentiamo gonfi, dovremmo provare questa tisana, utile da tenere a casa soprattutto durante le feste.