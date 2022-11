C’era una volta Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di tutti i tempi, che lavorava nel campionato italiano. E con lui, negli splendidi anni ‘90, giocavano nel nostro campionato tutti i giocatori più forti e meglio pagati del pianeta. Oggi, purtroppo non è più così e dobbiamo anche farei i conti con i campionati inglese, spagnolo e tedesco senza. E, allo stesso tempo il calcio non è più lo sport che da solo vanta gli ingaggi più alti in assoluto.

Cifre iperboliche girano anche nel football americano, nel basket, nella Formula 1 e nel tennis. Senza contare oggi l’importanza a livello economico degli sponsor, delle pubblicità e dei contratti milionari che gli sportivi più importanti fanno persino con i social. Milioni di clic quotidiani che comportano ulteriori entrate sontuose nelle casse di questi sportivi, che sono delle vere e proprie aziende economiche. Andiamo allora a vedere chi sono gli sportivi più pagati al Mondo e l’incredibile cifra che guadagnano ogni minuto.

Ingaggi milionari che vanno controcorrente rispetto all’economia

Se l’economia mondiale rintraccia e sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, gli ingaggi dei 50 sportivi più ricchi del Mondo vanno controcorrente. Sembra incredibile, ma negli ultimi mesi, contratti e ingaggi delle star dello sport sarebbero aumentati quasi del 10%. Con un fatturato complessivo che sfiora i 3 miliardi di dollari. Di questi, il 30% viene proprio dalle campagne e dagli spot pubblicitari. Secondo la prestigiosa rivista internazionale Forbes, il talento argentino Lionel Messi sarebbe ancora lo sportivo più pagato al Mondo. Porterebbe a casa la modica cifra di 130 milioni di dollari, che equivalgono a quasi 11 milioni di dollari al mese. Ovvero 360.000 dollari al giorno, quindi 1.500 dollari al minuto, noccioline.

Chi sono gli sportivi più pagati al Mondo ed anche l’incredibile cifra che guadagnano per il loro talento

Nonostante le polemiche per i pochi minuti in campo e il suo difficile rapporto con l’allenatore, Cristiano Ronaldo rimane saldamente sul podio degli atleti più pagati. Nella sua dichiarazione dei redditi compaiono 115 milioni di dollari guadagnati in 365 giorni di lavoro. E, non ci stupiremmo se lasciasse il campionato inglese per finire la carriera tra i petrodollari di qualche emiro. E, godiamoci anche uno dei suoi segreti, che tutti potremmo seguire. Attenzione però che al secondo posto sale il cestista americano più famoso del momento, ossia Lebron James. Al suo attivo uno stipendio abbastanza misero che si aggira a poco più di 10 milioni di dollari al mese.

E attenzione, che tra i primi 20 atleti più pagati della terra ci sarebbe finalmente anche una donna. Una piccola sorpresa che ha il nome di Osaka Naomi. Tennista giapponese, che a prescindere dai risultati sul campo, è letteralmente circondata e coccolata dai suoi sponsor, che le garantiscono un prezioso stipendio di quasi 60 milioni di dollari all’anno. Ma, se alla fine lo sport non ci interessa, ecco qualche idea interessante per godersi dei film davvero spassosi.