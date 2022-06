Si preparano senza accendere il forno questi biscotti con 2 ingredienti e una colata di cioccolato fondente

Non ci crede quasi nessuno, ma il forno non è sempre necessario per preparare dei dolci.

In questo periodo dell’anno, le temperature hanno superato i 30 gradi, il caldo diventa torrido e non intendiamo affatto accendere il forno.

Sappiamo bene che l’estate è quel periodo dell’anno in cui rivoluzioniamo completamente il nostro modo di alimentarci rispetto all’inverno. Tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di mangiare soltanto cose fredde o quantomeno fresche.

Abbiamo parlato di pasta fredda alla greca, così come possiamo gustare l’insalata di riso con vari ingredienti, anche diversi dal solito tonno.

Bene, ma se avessimo voglia di un dessert o di qualcosa di sfizioso da preparare in casa, ma senza morire di caldo, cosa dovremmo fare? Rinunciare all’idea di farlo con le nostre mani e andare direttamente al panificio più vicino?

Assolutamente no, perché anche i biscotti si possono fare in padella. Sembra incredibile, soprattutto se pensiamo che si cucinano senza burro, uova e farina.

Vediamo di cosa si tratta e come realizzarli per una colazione, merenda o dessert delizioso e pronto in men che non si dica.

Si preparano senza accendere il forno questi biscotti con 2 ingredienti e una colata di cioccolato fuso

Si tratta dei biscotti a base di banana e fiocchi di mais, ricoperti di cioccolato fondente.

Una goduria per il palato e una scoperta che non ci aspettavamo.

Iniziamo dagli ingredienti, per cui avremo bisogno di:

200 grammi di fiocchi di mais;

2 o 3 banane mature;

300 grammi di cioccolato fuso o intero da sciogliere a bagnomaria.

Procedimento

Per prima cosa, sbucciamo le banane e schiacciamole all’interno di una ciotola utilizzando una forchetta. Uniamo i fiocchi di mais e mescoliamo con un classico cucchiaio. A questo punto, prendiamo una manciata di composto e formiamo delle palline proprio con le nostre mani. Una volta preparati tutti i biscotti, cuociamoli in padella per pochi minuti su entrambi i lati (meglio se risulterà una forma leggermente ovale).

Lasciamoli raffreddare per qualche minuto, quindi immergiamoli uno ad uno nel cioccolato fuso e adagiamoli su una teglia coperta da carta forno. Teniamoli circa una decina di minuti a temperatura ambiente, per poi metterli in frigo.

Altri dieci minuti et voilà, i biscotti sono pronti per essere addentati e inzuppati nel latte.

Si preparano senza accendere il forno e sono buonissime queste delizie morbidissime che allieteranno anche le nostre merende.

