Ci sono alimenti che quasi sicuramente vengono mangiati e assunti regolarmente con la convinzione facciano sentire meglio, ma in realtà fanno solo sentire più stanchi e affaticati. È necessaria una premessa: moltissime persone si sentono stanche senza un particolare motivo. Compiere un’attività sportiva e dopo sentirsi stanchi è normalissimo: ma c’è chi, senza aumentare il carico di lavoro, non riesce mai a recuperare energia e sentirsi riposato.

Quando questa sensazione è un sintomo nuovo, ovviamente la cosa migliore è rivolgersi come prima cosa al proprio medico. Ma spesso e volentieri la ragione è da ricercarsi in abitudini alimentari sbagliate. Infatti, chi soffre di stanchezza cronica compie spesso questo impensabile errore legato al cibo. Chi si sente stanco cerca di recuperare mangiando alcuni alimenti che, nel sentore popolare, sono più energetici. Ad esempio, lo zucchero. È un classico luogo comune mangiare una merendina quando ci si sente stanchi. Aumentare rapidamente la glicemia del sangue è sicuramente un intervento che nell’immediato dà effetto, ma a lungo andare si tratta di un’abitudine sbagliata. L’aumento di energia sarà infatti rapido, ma poi il pancreas interverrà per produrre insulina e abbassare il livello di glicemia creando infine l’effetto contrario. Si generano quindi queste soluzioni ondulatorie con l’energia che, inevitabilmente, a un certo punto finisce.

Chi soffre di stanchezza cronica può compiere spesso questo impensabile errore legato al cibo

Quindi, gli zuccheri in realtà vanno evitati per cercare di recuperare energie extra. Stesso discorso per il caffè. Questa bevanda ha sicuramente dei benefici, soprattutto sull’attività metabolica. Ma a lungo andare la caffeina provoca una vera e propria assuefazione con rischi di tachicardie, peggiorando il sonno. Questo perché di fatto è un’energia artificiale, che addirittura rischia di non far accorgere quando c’è un problema di altra natura che provoca stanchezza. Chi si sente stanco dovrebbe invece provare a non consumare più caffè per qualche tempo, per permettere al corpo di ‘ripulirsi’ e di non fare affidamento su quella che è di fatto una soluzione temporanea. Lo scopo finale è quello di ripristinare livelli di energia stabili.

Infine, le bibite energetiche. Sono molto popolari e c’è questa errata convinzione che possano ‘mettere le ali’, ma si tratta di nuovo di un effetto artificiale. Non fanno recuperare energie e abbassare la stanchezza, ma con sostanze come la taurina creano invece un dannoso effetto ‘spinta’ su un organismo già provato, che invece avrebbe solo bisogno di riposare e magari mangiar meglio.