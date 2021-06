Molti di noi sono contenti che l’estate sia finalmente arrivata. È infatti il momento perfetto dell’anno per andare a fare il bagno al mare, e per abbronzarsi un bel po’. Non sottovalutiamo però i lati negativi di questo periodo. In particolare, prepariamoci a patire il caldo, perché purtroppo in estate sole ed umidità ci faranno patire molto.

Gli effetti sulla salute possono anche essere molto consistenti. Ad esempio, siamo a rischio svenimenti, soprattutto se abbiamo la pressione bassa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi andiamo invece a vedere un altro inconveniente importante dell’estate, ovvero le notti insonni dovute al caldo. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ci tiene a far dormire bene i propri lettori. Infatti, in un articolo precedente abbiamo indicato la routine da seguire per addormentarsi nel modo migliore e svegliarsi riposati. Ma che cosa succede quando arriva il caldo? Andiamo a scoprirlo. Ecco i geniali accorgimenti per dormire bene anche con il torrido caldo estivo.

La doccia va bene ma facendo attenzione

Partiamo da un consiglio che viene dato molto spesso, ovvero quello di farsi la doccia prima di andare a dormire. Approviamo questa idea, ma lo facciamo consigliando di farla tiepida, non troppo fredda. Infatti, una doccia a temperatura molto bassa causa una maggiore percezione del calore una volta asciutti.

Arieggiare nel modo giusto

Per dormire davvero bene bisogna prepararsi in tempo. In particolare, bisogna arieggiare la stanza qualche ora prima di andare a dormire. Non basta infatti aprire le finestre quando ci si corica, perché ci vorrà troppo tempo per rinfrescare. Non solo, ma a volte non è possibile dormire con le finestre aperte. Ad esempio, chi vive in città sentirà rumori troppo forti provenienti dall’esterno, e non riuscirà a dormire bene.

Infine, ricordiamo che anche gli animali possono dare problemi. Se siamo soliti dormire con il gatto vicino a noi nel letto è meglio che non lo facciamo più. Avere un letto più affollato significa patire molto di più il caldo.

Ecco i geniali accorgimenti per dormire bene anche con il torrido caldo estivo. Basta poco per migliorare subito la situazione.