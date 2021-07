L’anguria è il frutto estivo per eccellenza, gustoso dissetante e dalle tante proprietà benefiche.

Costituita dal 95 per cento di acqua, consumarla in estate specie quando fa molto caldo, consente di idratare l’organismo. L’ anguria è ricca di magnesio e potassio e permette di reintegrare i sali minerali che abbiamo perso sudando, mitigando la stanchezza e la spossatezza.

Possiede proprietà antinfiammatorie e antiossidanti per la presenza del licopene, un antiossidante che caratterizza il colore rosso del frutto e che secondo alcuni studi aiuta a prevenire il cancro.

Aiuta a favorire il sonno perché se mangiata dopo cena, stimola la produzione di serotonina, l’ormone del sonno.

Poiché aiuta a ridurre il colesterolo nel sangue, è ottima per tutti coloro che soffrono di malattie cardiache.

Contiene citrullina, un aminoacido che previene l’ipertensione, equilibra la pressione, e mantiene elastiche le pareti arteriose.

Queste appena evidenziate sono solo alcune delle proprietà benefiche di questo frutto, ma come per ogni cosa, non bisogna esagerare nel mangiarla e ci sono anche delle controindicazioni.

In questo articolo spieghiamo perché chi soffre di queste patologie deve fare attenzione quando mangia l’anguria.

Anche se è un frutto perfetto, per mantenersi in forma in estate ed è ricco di benefici, ci sono comunque delle controindicazioni da tenere in considerazione.

Per chi soffre di diabete

Coloro che soffrono di diabete devono consumare l’anguria in quantità ridotte, e se è possibile farlo raramente.

I diabetici devono assumere piccole porzioni di frutta, circa 100-150 grammi al giorno.

La presenza degli zuccheri nell’anguria è minore rispetto a tanta altra frutta, ma è considerato comunque un frutto ad alto indice glicemico, per questo motivo se si ha il diabete è bene mangiarne poca.

In genere, come consigliano gli esperti, un soggetto diabetico può assumerne circa 200-300 grammi a settimana, divisi in due assunzioni da 100 – 150 grammi in giorni diversi.

È bene mangiarla lontano dai pasti principali, a colazione o per merenda del pomeriggio.

Per chi ha problemi digestivi

L’anguria è tra i frutti poco digeribili, perché l’acqua eccessiva che contiene, impedisce ai succhi gastrici di svolgere il loro lavoro.

Devono fare attenzione anche tutti coloro che soffrono di gastrite e di colite.

Per chi è allergico all’aspirina o i derivati

I soggetti allergici all’aspirina devono consultare il proprio medico, prima di consumare anguria, poiché contiene silicilati naturali.

Comunque, per approfondimenti sull’argomenti e per i casi specifici si consiglia di consultare il proprio medico.