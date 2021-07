Nelle sere d’estate è facile che si tengano le finestre aperte. Magari per far rinfrescare la casa o, semplicemente, per levare il fastidioso odore di cucinato. In questo modo, però, rischiamo un inconveniente. Dobbiamo fare, infatti, i conti con le falene. Non sono certo le zanzare che ci irritano con le loro punture. Non sono neanche pericolose come le vespe, che abbiamo già visto qui come tenerle lontano dalla casa. Nonostante questo, le farfalle notturne possono essere una scocciatura. C’è infatti chi proprio non ama gli insetti, qualunque tipo di insetto, che siano dannosi o meno.

Abbiamo trovato una soluzione pratica al problema. Da oggi, infatti, non avremo mai più falene dentro casa grazie a questo rimedio semplice ma efficacissimo.

Le farfalle notturne

È anche così che viene chiamata questa specie di insetti. Alcune falene sono davvero enormi. Senza che aprano le ali, possono infatti essere grandi quasi quanto una mano. Proprio per questo, anche se innocue, possono spaventarci. Inoltre, volando e sbattendo in giro per casa, potrebbero non farci dormire. Come abbiamo detto, però, una soluzione c’è. Scopriamola nelle prossime righe.

Mai più falene dentro casa grazie a questo rimedio semplice ma efficacissimo

Sappiamo che questi insetti sono attratti dalla luce, ma non possiamo certo dover scegliere se avere le finestre aperte o vederci dentro casa. Cosa fare allora? La risposta è molto semplice, un repellente per queste farfalle. Ciò che ci serve lo potremmo già avere in casa: del sapone di Marsiglia e del bicarbonato. Prendiamo una ciotola e grattugiamoci un po’ di sapone di Marsiglia. Successivamente, aggiungiamo qualche cucchiaio di bicarbonato e mescoliamo leggermente. Gli odori emanati da questi di prodotti sono insopportabili per le falene. Se mettiamo questa ciotola davanti alle finestre, infatti, le terremo lontane. Appena si avvicineranno, scapperanno senza entrare più nelle nostre case.