C’è un’azione molto importante che i medici consigliano di fare a chi soffre di diabete di tipo 2. Un comportamento che non bisogna assolutamente ignorare perché riguarda la propria salute e il proprio benessere. Quindi è fondamentale impegnarsi a cambiare il proprio stile di vita per sconfiggere questa malattia.

Diabete 1 e 2

Il diabete è una malattia metabolica e vi sono differenti forme. Come il diabete di tipo 1, anche detto diabete insulino-dipendente, dove praticamente le cellule beta del pancreas che sono responsabili della produzione di insulina vengono distrutte tramite un processo di auto-immunità. Mentre nel diabete di tipo 2, non insulino-dipendente, le cellule non producono in modo adeguato l’insulina per il fabbisogno.

Il diabete di tipo 2, che è quello di cui stiamo parlando, è multifattoriale ed è il più comune. Lo sport e la nutrizione giocano un ruolo fondamentale per evitare che questa malattia insorga. Una dieta ricca di grassi saturi e senza allenamento porta a obesità o sovrappeso, che è la principale causa del diabete di tipo 2.

Chi soffre di diabete di tipo 2 deve assolutamente fare ogni giorno questa azione molto consigliata dai medici

I medici consigliano di fare almeno 30 minuti di attività fisica. Per le persone più allenate va bene ad alta intensità fino a scendere a una bassa intensità per le persone poco allenate. La Società italiana di diabetologia, l’Associazione medici diabetologi e la Società italiana di scienze motorie e sportive hanno realizzato delle linee guida da seguire per coloro che soffrono di diabete di tipo 2. Ed ecco perché chi soffre di diabete di tipo 2 deve assolutamente fare ogni giorno quest’azione molto consigliata dai medici.

Le linee guida, pubblicate anche sul Journals Sport Sciences for Health and Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, consigliano di camminare tanto, fare interval training, nordic walking e di fare esercizio fisico in specifici momenti della giornata. Prima di scegliere quale tipo di esercizio fare però bisogna sempre concordarlo assieme al proprio medico curante.

