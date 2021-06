Bere bene è un lusso. Fare bella figura con la famiglia e con gli amici grazie ad una buona bottiglia è una scelta. Certo, come per tutto serve capire cosa si sta comprando, ma per quello ci sono i libri. Oppure, ci possiamo essere Noi di ProiezionidiBorsa che cerchiamo sempre di dare i migliori consigli possibili ai Lettori.

In un altro caso, cercavamo di dare al Lettore un’indicazione precisa su un grande vino bianco da estate. Oggi, invece, parliamo di un rosso dal prezzo contenuto e dalle grandissime qualità. Ecco la bottiglia di vino rosso eccellente perfetta per l’estate e per fare sempre un’ottima figura senza spendere troppo.

Pomerol

Questo nome è già simpatico di per sé. Oltre ad essere naturalmente un vino, Pomerol è anche il nome di una città vicina a Bordeaux, nell’Aquitania francese.

Si tratta di una denominazione di origine controllata che fa parte di un più ampio insieme di vini del bordolese. Nelle colline attorno alla città si producono tantissime produzioni, ma la più famosa è certamente quella della famiglia Pétrus.

Questo vino ha una storia molto interessante. Si pensa che siano stati i religiosi dell’ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme a portarlo nella zona.

A Pomerol c’era un rifugio per i pellegrini diretti a Santiago di Compostela che serviva ai clienti questo grande vino. Da quel momento, la conoscenza del vino si è diffuso in tutta Europa, con il ritorno dei pellegrini a casa.

Vitigni

Per produrre il Pomerol ed entrare nella denominazione controllata sono permessi alcuni vitigni, come il cabernet franc, il cabernet sauvignon, il merlot e anche il petit verdot. Tuttavia, il merlot è il vitigno più usato per questo grande vino. Consigliatissimo per ogni occasione.