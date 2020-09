Un focus per conoscere chi può accedere e come al buono libri scolastici della Regione Lazio.

Anche il Comune di Roma ha emesso il bando che consente l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto di libri scolastici. Una misura di sicuro interesse per tante famiglie con figli che frequentano scuole di vari ordini e gradi. Tale buono libro, una volta eseguita correttamente la procedura prevista per il caso di specie, non verrà recapitato materialmente al cittadino. Infatti il buono potrà essere scaricato direttamente accedendo alla propria area riservata on-line. Vediamo quindi chi può accedere e come al buono libri scolastici della Regione Lazio.

Chi può fare domanda per il buono libri

Possono accedere al contributo dei buoni libro gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) con le seguenti caratteristiche:

a) residenza nel territorio di Roma Capitale;

b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.493,71 euro;

c) iscrizione nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Mentre invece non sono previsti contributi a beneficio di studenti iscritti a corsi di formazione professionali.

Come fare domanda per il bonus alla Regione Lazio

La domanda per l’erogazione del buono libro dovrà essere inoltrata all’amministrazione capitolina on-line, previa procedura d’identificazione sul portale di Roma Capitale. Le varie informazioni utili per l’identificazione sono disponibili alla pagina: https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page

La tempistica entro cui presentare domanda on-line va dal 18 agosto 2020 all’ 1 dicembre 2020.

Come spendere il bonus per la scuola

Una volta concesso, il buono libro potrà essere utilizzato entro e non oltre il 21 Dicembre 2020. L’acquisto dovrà riguardare libri di testo, all’interno di apposite librerie convenzionate il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.roma.it – Scuola – Diritto allo studio.

Gli importi erogabili possono variare, in ragione della classe di frequenza, da un minimo di 60 euro ad un massimo di 140 euro.

Riferimenti di contatto

Per chiarimenti e supporti sono, altresì, disponibili i seguenti punti di contatto:

a) URP – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

e-mail: urpscuola@comune.roma.it;

PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it

b) Ufficio Diritto allo Studio

e-mail: contributi.dipscuola@comune.roma.it

PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it