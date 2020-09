Un vademecum su come togliere le macchie

Ecco un breve ma utile vademecum su come togliere le macchie. Qualsiasi esse siano. Queste piccole o grandi invasioni colorate sui nostri vestiti, spesso ci fanno disperare. Seguite quindi i nostri consigli grazie a questo vademecum su come togliere le macchie.

Cosa utilizzare

In genere bisogna fare attenzione alla tipologia di macchie. Alcune vanno trattate in acqua calda, altre assolutamente in acqua fredda. Fra i materiali usati c’è il sapone di Marsiglia. Ottimo per lavare i vestiti, ma perfetto anche per il corpo, nella sua versione da toilette.

Il percarbonato aiuta a rendere i capi più bianchi e protegge i colori. Si aggiunge in genere al cestello della lavatrice.

L’acqua ossigenata al 3%, presente in genere nelle nostre abitazioni, è utile per le macchie, le linee di fuga delle piastrelle e le muffe.

Le macchie d’unto

Sono fra le macchie più difficili da togliere e anche in lavatrice non si ottengono i risultati sperati. Il nostro consiglio è di spargere del talco sulla macchia. Lasciare agire per un giorno e rimarrete piacevolmente sorpresi nel vedere che la macchia è scomparsa. Ecco quello che ben si può definire un lavaggio a secco.

Le macchie di sugo di pomodoro

Per i bambini è facile che si macchino i vestitini e, allora, che si proceda nel seguente modo. Se la macchia è stata appena fatta, lavare con acqua fredda e sapone di Marsiglia. Eventualmente aggiungere del sapone ecologico per piatti. Se invece è già ben consolidata, si può usare dell’acqua ossigenata e del percarbonato.

Le macchie di sangue

Le macchie di sangue hanno bisogno di acqua molto fredda. Infatti, l’acqua calda rende quasi impossibile rimuovere la macchia. Proviamo a toglierle con del sapone di Marsiglia eventualmente a più riprese dopo aver aggiunto dell’acqua ossigenata.

Il sudore

Le macchie di sudora vanno prima preparate con acqua tiepida e sapone di Marsiglia e in un secondo momento si aggiunge del percarbonato di sodio. Per l’odore che spesso permane nonostante i lavaggi, si può strofinare il capo con del bicarbonato di sodio, ottimo antisettico. In alternativa con dell’aceto, che elimina gli odori. L’odore di aceto andrà poi via col lavaggio stesso.

Seguendo questi consigli, togliere le macchie sarà più semplice e soprattutto saremo più soddisfatti.