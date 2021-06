Una diffusa forma d’investimento del piccolo risparmiatore rimanda ai buoni fruttiferi postali (BFP). Scopriamo il segreto del successo di questo prodotto e spieghiamo nel dettaglio un particolare prospetto allegato.

Dunque, chi possiede un buono fruttifero postale dovrebbe sempre leggere questo importantissimo documento per non avere sorprese.

I punti di forza dei buoni fruttiferi postali

La fortuna di questi prodotti finanziari è da ricondurre ai seguenti motivi:

garanzia dello Stato e presenza di tassi fissi crescenti;

certezza dell’accredito del 100% del capitale investito al momento del rimborso del prodotto. Quest’ultimo può aversi tanto a naturale scadenza, quanto durante la sua maturazione;

tassazione agevolata al 12,50% sugli interessi attivi e zero imposte di successione. Si paga solo l’imposta di bollo del 2X1.000, se il loro valore di rimborso supera i 5 mila euro;

assenza totale di costi di acquisto, gestione e rimborso;

la diffusione territoriale degli uffici postali e un passato d’oro che, per adesso, non tornerà più. Il riferimento è agli anni dell’inflazione alle stelle e dei BFP a lunghissima scadenza che hanno reso tantissimo.

Tuttavia, i buoni fruttiferi postali hanno anche un neo: il rendimento risicato (qui tutti gli interessi attivi oggi riconosciuti). Anzi, spesso insufficiente se paragonato al tasso d’inflazione di maggio (+1,3%, stime preliminari Istat).

Vediamo qual è questo importantissimo documento per non avere sorprese

Per ogni buono emesso esiste nella pagina web dello strumento una sezione definita “Scopro di più”. Al suo interno troviamo il “Foglio Informativo e tassi”, un prospetto importantissimo che racchiude le informazioni chiave del buono.

Cliccandovi sopra compare anzitutto la serie del buono e la data di emissione.

Aprendo il pdf in realtà è come aprire il bugiardino di un medicinale. Si trovano tutti i dettagli dello strumento e, quindi, la risposta a moltissimi quesiti che può nutrire il titolare del buono.

I contenuti del “Foglio Informativo e tassi”

Procedendo nell’ordine abbiamo:

informazioni su emittente e collocatore, sul prestito e sulla natura del prodotto;

le principali condizioni contrattuali, che spaziano dall’intestazione alla durata, dai tagli e limiti di importo agli interessi. Ancora, le modalità di acquisto e rimborso, i costi e le spese e il regime fiscale. Infine, i termini di prescrizione e le info in merito ai casi di sottrazione, smarrimento e distruzione del buono;

la sezione delle comunicazioni e dei reclami;

la sezione delle condizioni economiche, di norma composta da un paio di tabelle (a volte tre). In una c’è il tasso effettivo annuo (lordo e netto) di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

Nell’altra vi è l’elenco dei coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto. Questo è quanto sarà dovuto alla scadenza di ciascun periodo di detenzione del titolo. In tal modo, il calcolo del montante finale è un gioco da ragazzi. Basterà moltiplicare il valore nominale del buono posseduto per il coefficiente corrispondente all’anzianità maturata.

