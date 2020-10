Nel ventunesimo secolo il cellulare è diventato un mezzo indispensabile per rimanere a contatto con il mondo. Per questo motivo ogni volta che si scarica prima del previsto scatta lo psicodramma. “E se mi chiamasse qualcuno di importante?”. “Se il mio capo mi mandasse un messaggio su whatsapp?”. “E se la mia vecchia zia avesse bisogno di una mano?”.

Se vi frullano in testa questi pensieri, abbiamo dei consigli fanno al caso vostro! Scopri con noi tre trucchi semplici ed efficaci che salvaguarderanno i cavi di ricarica del vostro cellulare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il nastro isolante

Anche se non è una soluzione estetica, spesso risulta molto efficace. Come dice il proverbio, “prevenire è meglio che curare”. Per questo motivo non dovreste evitare di avvolgere il cavo di scotch prima che succeda l’irreparabile.

La molla

Per questo scopo basta prendere una vecchia penna con l’inchiostro ormai secco e riconvertirla a un nuovo uso. Bisogna svitare la parte superiore ed estrarre delicatamente la piccola molla contenuta all’interno. Quest’ultima sarà un’utilissima risorsa per proteggere il cavo del vostro caricabatterie. Infatti, arrotolando delicatamente la molla su di esso, lo si proteggerà da qualsiasi urto. Questo piccolo accorgimento può aiutarvi a conservarlo più a lungo.

La clip nera da ufficio

Le clip nere sono le protagoniste indiscusse, contenute nei barattoli di ogni scrivania. Questo piccolo oggetto comune, a ben vedere, può salvarvi da situazioni spiacevoli. Pinzandolo alla propria scrivania si può, dunque, ricavare un perfetto supporto per la testina del vostro cavo. Inoltre, grazie a questo trucco, il telefono riuscirà a ricaricare le batterie molto più velocemente.

Vi sono piaciuti questi tre trucchi semplici ed efficaci che salvaguarderanno i cavi di ricarica del vostro cellulare? Se siete appassionati di telefonia, di tecnologia o se volete semplificarvi la vita, ecco un articolo dedicato a come proteggersi dalle onde elettromagnetiche emesse dal cellulare.