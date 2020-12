Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pochi lo sanno, ma ciò che mostra realmente l’eleganza di una persona è l’attenzione al dettaglio. Una spilla, un particolare o un abbinamento centrato, possono fare la differenza tra un outlook di successo o uno scontato. Questo fattore vale sia per gli uomini che per le donne.

Ecco perché è importante stare al passo con i tempi. A questo scopo, oggi, capiremo assieme perché chi non indossa questo dettaglio di stile non può dirsi realmente elegante. Iniziamo subito.

I gemelli, gioielli maschili mai fuori moda

I gemelli sono uno dei pochi esempi di stile maschile che, ancora oggi, hanno qualcosa da dire. Inizialmente utilizzati praticamente da chiunque possedesse una camicia elegante, sono stati per secoli capaci di conferire eleganza anche alla camicia francese più sobria.

Purtroppo, con il diffondersi delle più pratiche camicie con il polsino unico, hanno iniziato a cadere in disuso. Almeno fino ad oggi.

Di recente, infatti, questi dettagli di stile sono tornati prepotentemente di moda, in fogge e colori sia eleganti che casual. Grazie a questo prepotente ritorno sulle scene ogni persona di buon gusto non può non permettersi questo dettaglio di stile. Secondo alcuni canoni odierni, infatti, chi non indossa questo dettaglio di stile non può dirsi realmente elegante.

Come scegliere i gemelli giusti per ogni occasione

Ma l’eleganza sta anche nel capire quando utilizzare un determinato dettaglio e quando no. Quindi cerchiamo di capire assieme come essere sempre eleganti con questo dettaglio di stile senza cadere in eccessi.

Prima di tutto, è necessario stare attenti alla chiusura del gemello stesso. Se non per le occasioni realmente importanti, puntare ad una chiusura a clip, facile da mettere quanto pratica.

Per le occasioni eleganti, poi, è sensato utilizzare una camicia a polsino doppio e un gemello in materiale prezioso o, in extremis, in acciaio. Stessa cosa non vale in serate casual, ma anche in questo caso si può risaltare per buon gusto. Esistono, infatti, dei gemelli in tessuto, tanto discreti quanto particolari, che possono essere utilizzati anche con una camicia dal polsino unico. Anche in questo caso, il dettaglio farà sicuramente la differenza.