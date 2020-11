Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli amanti delle camicie sanno benissimo che un buon prodotto non può costare poco. La camicia, infatti, è un indumento in cui la qualità del cotone e delle cuciture la fanno da padrone. Per cui non è tanto il caso di andarci sul sottile con il prezzo, ma di capire come scegliere la camicia senza aver paura di fare un acquisto sbagliato.

Quali camicie comprare

Prima di tutto controllare che la camicia sia almeno per il 95% di cotone o di lino. Una piccola parte di elastan può essere tollerata nei modelli più “fit”, ma non di più.

Dai materiali della camicia dipenderà, infatti, la durabilità dell’indumento, fattore più che importante in una camicia. Allo stesso tempo, attenzione al tipo di camicia scelto.

Per gli incontri di lavoro andrà benissimo la classica camicia a manica lunga, bianca o celeste. Per cerimonie eleganti, invece, si può osare con un doppio polsino da gemello. La stessa camicia, inoltre, può far fare una bella figura anche nel momento in cui si abbiano degli incontri professionali importanti.

Infine, le camicie a maniche corte sono sempre da evitare nell’armadio di una persona elegante. Meglio preferire le camicie in lino, tanto belle quanto fresche.

Come scegliere la camicia senza aver paura di fare un acquisto sbagliato

Oltre che al tessuto utilizzato, è importante stare attenti al collo della camicia. Vi deve essere, cioè, la distanza di un pollice tra il collo del compratore e la camicia stessa. Distanze inferiori portano a un consumo prematuro della camicia oltre a risultare fastidiose.

Inoltre, attenzione anche al colletto. Il colletto alla francese, ossia quello meno lungo, è più indicato per situazioni informali, mentre quello italiano, il più lungo, per le occasioni eleganti.

Allo stesso modo, attenzione alla manica della camicia, che deve coprire tutto il polso di chi indossa tale indumento. Infine, è importante non farsi ingannare dalle cuciture della camicia.

Allargando le braccia verso l’esterno, infatti, non si deve sentire che le cuciture stanno creando problemi di movimento. Al contrario, il tessuto dovrebbe seguire in maniera fluida il movimento del corpo.

Per tutti i lettori interessati a mantenere la propria camicia sempre in ordine, in questo articolo è presente un trucco che saprà stupire.