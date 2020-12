Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il micio domestico può allietare la giornata di qualsiasi padrone con fusa e miagolii, ma può capitare, a volte, di non capirne le reazioni. Il momento prima il nostro amico felino era contento di essere accarezzato e il momento dopo si ritrae offeso o irritato. Il perché di questi comportamenti sta nell’inesperienza di noi umani, ma non c’è da preoccuparsi.

In questo articolo spiegheremo come fare le coccole al gatto in modo da renderlo felice, spiegato passo per passo. Iniziamo subito.

Come coccolare il gatto nella maniera giusta

Prima regola per accarezzare un gatto: essere gentili e delicati. I nostri mici, infatti, sono molto più sensibili di noi e una mano pesante non farà altro che farli scappare via.

Secondo consiglio, mai e poi mai accarezzare contro pelo. Non esiste, infatti, sensazione peggiore per i gatti e l’unico risultato che si può ottenere è quello di farlo andare via indignato.

Se, invece, si volesse far contento il proprio amico felino, accarezzare con delicatezza dalla testa fino alla base della coda. In particolare, uno dei punti preferiti dal micio è il muso.

Il gesto di accarezzare il piccolo dalla base delle vibrisse in poi ricorda al gatto i gesti di affetto dei propri genitori. Infine, una grattatina dietro le orecchie, o sotto il mento, sarà sempre apprezzata.

E se si è in ancora in dubbio basterà provare a seguire i consigli appena dati.

Abbiano visto, dunque, come fare le coccole al gatto in modo da renderlo felice, spiegato passo per passo.

Cosa non fare assolutamente

Una volta spiegato come fare le coccole al gatto in modo da renderlo felice capiamo, però, anche cosa non fare. Il primo grande no con un micio riguarda il gesto di accarezzargli la pancia.

Questo gesto, molto apprezzato dai cani, è, al contrario, odiato dai gatti, in quanto li fa sentire vulnerabili. Nel caso si facesse una cosa del genere bisogna stare attenti ai graffi: l’attacco potrebbe arrivare da ben quattro arti felini.

Alcuni mici, infatti, adottano questa posizione quando combattono perchè gli permette di graffiare in maniera più efficace utilizzando tutte e quattro le zampe.

Infine, lo stesso consiglio vale quando si prende un gatto in grembo. Mai prendere un gatto in grembo a testa in giù e avvicinarlo alla faccia. Le conseguenze potrebbero variare dal poco piacevole al veramente pericoloso, in quanto le artigliate potrebbero colpire gli occhi.