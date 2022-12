Attenzione a comprare queste obbligazioni! Potrebbero far perdere tanti soldi!

Non si scherza con gli investimenti! Quando si inizia un’operazione si devono conoscere i pro e i contro, e soprattutto agire secondo delle regole prestabilite, e in linea con il proprio profilo di rischio. Attenzione poi ai consigli, perchè spesso potrebbero portare a perdite spaventose. Molti dicono” me lo ha consigliato il responsabile della mia banca!” o il mio consulente! Questo non significa che anche loro abbiano piena cognizione di cosa consigliano. Ecco un prontuario per chi cerca rendimenti elevati anche nel settore del reddito fisso.

Negli ultimi anni, soprattutto quando i rendimenti dei titoli di Stato italiani erano quasi vicino allo zero, se non addirittura negativi, molti si sono avvicinati agli investimenti in obbligazioni in valuta. Quale migliore opportunità di lucrare il 7/8%, se non addirittura il 10% ed oltre. Dopotutto gran parte di queste obbligazioni erano emesse da enti con Tripla A, il massimo della affidabilità. Attenzione a comprare queste obbligazioni!

Il neo era le oscillazioni della valuta. Oggi ci occuperemo delle obbligazioni in Rand sudafricano e Lira turca.

Quando si compra un’obbligazione in valuta per non subire delle perdite la valuta locale dovrebbe apprezzarsi contro euro. Questo, proprio perchè l’acquisto avviene in valuta locale. In caso contrario, si subirebbero delle perdite.

Attenzione a comprare queste obbligazioni! Ecco perchè ora potrebbero far perdere tanti soldi!

Cambio euro lira turca

Se osserviamo i grafici si lungo termine, ci rendiamo conto che l’euro continua a segnare minimi e massimi crescenti, quindi mostra forza contro la lira turca. Su base mensile, la media a 21 risulta incrociata al rialzo su quella a 50, e questo porta le probabilità di lungo termine a favore di ulteriore forza dell’euro.

Cambio euro rand sudraficano

Nella stessa situazione grafica si trova anche questo cambio.

Comprare quindi obbligazioni in queste valute, probabilmente porterà a rendimenti negativi. Lo studio e i calcoli di probabilità sono a loro sfavore.