Con l’arrivo del caldo, oltre alle belle serate e alle giornate al mare, cominciano anche però le seccature. Infatti basta semplicemente qualche briciola a terra che il mattino dopo, abbiamo un esercito di formiche. E soprattutto, quando in casa ci sono dei bambini, non è difficile che qualche briciola o caramella sfugga al nostro controllo.

Come fare, soprattutto se non si vogliono utilizzare prodotti o spray chimici? Ebbene, è incredibile, ma grazie a ingredienti che abbiamo in casa potremo sconfiggere questi fastidiosi insetti. Le formiche, infatti, saranno solo un brutto ricordo grazie a queste soluzioni naturali e agli ingredienti infallibili che tutti abbiamo in casa. La Redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustra brevemente ai Lettori quanto sia facile e veloce eliminare dalle nostre case le tanto odiate formiche, con questi rimedi naturali. Ecco di seguito di cosa avremo bisogno.

Le formiche saranno solo un brutto ricordo grazie a queste soluzioni naturali e agli ingredienti infallibili che tutti abbiamo in casa

Come detto sopra, in commercio ci sono tantissimi prodotti, ma possiamo raggiungere lo stesso risultato anche con prodotti che abbiamo in casa. E peraltro anche a costo zero. Purtroppo, può accadere che, nonostante siamo continuamente a pulire e abbiamo adottato tutte le precauzioni possibili, le formiche continuino a tornare. Allora, via con i rimedi naturali. Ecco di seguito i prodotti che faranno dirci addio alle formiche.

I chiodi di garofano o la cannella. Queste spezie usate per insaporire e profumare i aglionostri piatti, sono perfette per allontanare i nostri ospiti sgraditi. L’aroma infatti che emanano, non piace alle formiche e le tengono lontane. Possiamo lasciare qualche chiodo di garofano nei posti dove spuntano le formiche. Per quanto riguarda la cannella, si può utilizzare anche l’olio essenziale da mettere nei posti dove sbucano le formiche.

L’aglio, sempre per l’odore che emana le tiene lontane. O ancora, possiamo versare in uno spruzzino, dell’aceto e spruzzarlo, nei punti giusti, in alternativa, si può utilizzare anche il succo del limone. In questo caso, avremo anche un ottimo profumatore per il nostro ambiente.

Altro ingrediente eccezionale è il sale grosso. Basterà spargerlo vicino ai formicai o alle fessure da dove escono ed il gioco è fatto. Adesso non resta che provare!

