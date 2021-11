Intorno al collezionismo di monete, soprattutto del vecchio conio, gravitano sia esperti che semplici appassionati. Tutti hanno uno scopo: scovare gli esemplari più rari da aggiungere alla propria collezione. Tuttavia, ci sono altri che giustamente cercano di fare business, investendo cifre considerevoli sperando di riguadagnare qualcosa in futuro.

E le occasioni per investire sono davvero tante, perché ci sono svariati esemplari di monete che valgono davvero una fortuna. Quest’oggi, ad esempio, analizzeremo una moneta da 100 lire che vale moltissimo. Ma su ProiezionidiBorsa ne abbiamo viste anche altre, come ad esempio queste 100 lire del 1878 che potrebbero valere anche 165.200 euro.

Oppure come le 100 lire “Minerva”, decisamente più recenti (1958) e meno care, che potrebbero valere quanto mezzo stipendio.

Comunque sia, chi ha tra le mani questa moneta da 100 lire ora ha un patrimonio che potrebbe valere 86.250 euro

La moneta da 100 lire che vedremo oggi è stata coniata nel 1880 ed è molto ricercata dai collezionisti.

Sul dritto troviamo la testa del re Umberto I rivolta verso sinistra. In basso, nel taglio del collo vi è la scritta “SPERANZA”, che è il cognome dell’autore Filippo Speranza. Appena sotto il collo troviamo l’anno di coniazione, ossia il 1880.

Lungo i bordi della moneta vi sono, invece, le scritte “UMBERTO I” sulla sinistra e “RE D’ITALIA” sulla destra.

Sul rovescio troviamo, al centro, la raffigurazione dello scudo sabaudo coronato e ornato del collare della Santissima Annunziata. Sulla sinistra dello scudo vi è la lettera “L”, mentre sulla destra il valore nominale “100”. Lungo i bordi, infine, vi sono dei rami di alloro e di quercia, legati in basso da un nastro.

La moneta coniata a Roma è in oro 900/1000, ha un diametro di 35 millimetri ed un peso di poco superiore ai 32 grammi.

Con una tiratura di appena 145 pezzi, queste 100 lire d’oro sono classificate con una rarità R3.

Infatti, chi ha tra le mani questa moneta da 100 lire ora ha un patrimonio che potrebbe valere 86.250 euro. Questa cifra fu raggiunta in due aste nel 2010 e nel 2011, davanti a due esemplari in Fior Di Conio.

In uno stato di conservazione inferiore, ma comunque accettabile, queste 100 lire possono essere vendute anche intorno ai 40.000 euro.

