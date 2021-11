Il Governo è già all’opera per permetterci un fine d’anno tra amici e parenti. Misure e disposizioni che non ci facciano ricordare e riprovare le festività natalizie degli scorsi anni. Oltre al piacere di avere con noi amici e parenti, ci sono sicuramente mancati tantissimo i mercatini di Natale. Con quella loro tipica atmosfera festaiola, i profumi, le luci e gli oggetti di artigianato in grado di colpire tutti i visitatori. Quest’anno, finalmente, eccoli tornare, e mancano davvero pochi giorni per poter visitare i primi. Come in un meraviglioso presepio ecco 1 dei mercatini di Natale tra luci e profumi di un tempo. Vedremo in questo articolo uno dei più famosi, ma corredandolo di ulteriori indicazioni e suggerimenti per gustarsi appieno tutta la zona.

Una tradizione davvero centenaria

Il Mercatino di Natale di Trento è uno dei più antichi in assoluto della nostra penisola. Parte solitamente a metà novembre e termina con la festa dell’Epifania. Ricorda pienamente le caratteristiche dei mercatini del Nord Europa, dove è piacevolissimo affondare tra le tradizioni. Il Mercatino di Trento si svolge scenograficamente tra le antiche mura della città e unisce storia, arte, cultura, enogastronomia, artigianato e folklore. Talmente visitato da turisti italiani e stranieri, che è consigliabile scegliere possibilmente un giorno feriale e non il weekend. Questo per evitare code chilometriche lungo l’autostrada del Brennero che ci permette di arrivare in città.

Come in un meraviglioso presepio ecco 1 dei mercatini di Natale tra luci e profumi di un tempo

Il Mercatino di Natale di Trento ci permetterà di fare shopping tra lo spettacolare artigianato locale. Una miriade di oggetti per tutte le età:

bambole e giocattoli;

candele e oggetti di arredo interno;

incensi e profumatori;

cappelli, sciarpe e guanti tipici;

pantofole e scarpe;

vasi e accessori per la cucina;

prodotti di enogastronomia locale.

Praticamente, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Attenzione a tutte le bellezze di questa città

Trento però non è solo legata alla sua tradizione natalizia, perché è una città davvero affascinante. Riesce ancora a dimostrare tutte le sue caratteristiche medievali e rinascimentali, in un mix architettonico davvero eccezionale. Il consiglio è quello di fermarsi un paio di giorni per visitare le chiese, i palazzi e i castelli che arricchiscono questa meravigliosa città.

Non dimentichiamo che tutta la zona è famosa per i suoi prodotti enogastronomici: dal vin brulé ai vini delle vallate; dallo strudel alle torte di patate; dalla pasticceria al parampampoli. Dal nome così strano, questa bevanda che ha origine in Valsugana stupirà i turisti per il suo aroma e la sua bontà.

