Questa moneta da 100 Lire vale quanto mezzo stipendio e tutti la desiderano

Quando troviamo delle monete del vecchio conio, appartenute ai nostri padri (o nonni), il primo pensiero è quello di capire quanto valgono. Spesso, però, si rimane un po’ spiazzati nello scoprire che valgono poco o nulla. In questo caso, avranno comunque un valore affettivo e resteranno per sempre un ricordo da custodire.

Tuttavia, esistono in circolazione delle Lire abbastanza rare, le cui quotazioni a volte raggiungono cifre folli. Tra poco analizzeremo un bellissimo esemplare, ricercato fra i collezionisti, numismatici ed appassionati del settore.

In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa parleremo della moneta da 100 Lire “Minerva” coniata nel 1958. Prodotta in acmonital, questa moneta pesa 8 grammi ed ha un diametro di 27,8 millimetri.

Sul dritto troviamo la testa di una donna con in testa una corona d’alloro. In alto, vi è poi la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, mentre in basso vi sono incisi i nomi degli autori Romagnoli e Giampaoli Inc. Sul rovescio, invece, abbiamo la raffigurazione della dea Minerva che impugna una lancia accanto ad un albero di alloro. Sulla parte sinistra troviamo il valore nominale “L.100” ed in basso la data di coniazione, ossia il 1958.

Che valore è questa moneta?

Le 100 Lire “Minerva” possiedono un valore diverso in base all’anno di coniazione, alla quantità di monete coniate ed allo stato di conservazione.

Nello specifico, quella coniata nel 1958 ha una tiratura di poco più di 25,6 milioni di pezzi.

Nonostante il numero così elevato di monete coniate, è molto ricercata (e ben pagata), ma solo in certe condizioni. Se si trova in un pessimo stato di conservazione, infatti, con graffi ed ammaccature, potrebbe valere massimo un paio di euro. Ovviamente, la quotazione tende a crescere in proporzione al grado di conservazione. Si va dai 50/100€ per esemplari splendidi, senza difetti; fino a raggiungere i 600/700€ per quelli in Fior Di Conio.

