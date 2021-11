Ci sono sintomi che non si manifestano chiaramente. Alcuni di essi sono poco riconoscibili e si possono scoprire solo con macchinari appositi. Altri ancora, definiti segni diagnostici, possono restare latenti anche per tutta la vita. In questi casi il corpo non manifesta alcun segno di malessere né dà avvertimenti. Ecco perché chi ha questo sintomo non se accorge ma queste sono le pericolose patologie che potrebbe nascondere.

La caratteristica di cui stiamo parlando è spesso presente nei bambini. Sovente si scopre durante le prime visite mediche dopo la nascita. Tuttavia, si può riscontrare anche negli adulti. Si tratta di un rumore strano prodotto dal cuore. Si chiama soffio al cuore e, a volte, nasconde delle patologie cardiache. In questo articolo vediamo in che modo si scopre di averlo e di cosa si tratta nello specifico. Inoltre, vediamo se e quando è il soffio al cuore è pericoloso.

Chi ha questo sintomo non se accorge ma queste sono le patologie pericolose che potrebbe nascondere

Il soffio al cuore non è altro che una vibrazione anomala prodotta da questo organo. Uno dei pochi modi per sentirlo è attraverso l’apparecchiatura medica. In alternativa, il medico stesso riesce a sentire il fruscio attraverso il torace. Le cause di questa anomalia possono essere varie.

Infatti, esistono due tipologie di soffio al cuore. Una è funzionale e l’altra è patologica. La prima si crea per il rapido passaggio di sangue nelle parti del cuore. In questo caso i fattori che concorrono al verificarsi del sintomo sono l’attività sportiva, la gravidanza, lo stress o l’influenza. Quella patologica, invece, nasconde una struttura anormale del cuore. Ecco perché potrebbe nascondere delle malattie cardiache. Tra quelle che si possono verificare nel tempo ricordiamo infezioni, febbre reumatica, prolassi e calcificazioni.

Contrariamente, nei bambini il soffio al cuore solitamente scompare entro i primi anni di vita. Tuttavia, sono necessarie visite periodiche che permettano di tenere sotto controllo il problema.

I segnali che possono derivare dal soffio al cuore

Abbiamo visto che potremmo non scoprire mai di avere il soffio al cuore funzionale. Infatti, solitamente non dà alcun segnale per tutto il corso della vita. Invece, se il soffio al cuore è patologico, prima o poi si presenteranno una serie di sintomi quali:

sudorazione eccessiva senza apparente ragione;

dolori intercostali e al petto;

vertigini;

mancanza di aria;

arti e labbra che diventano blu.

Nel caso si verifichino uno o più di questi sintomi, la prima cosa da fare è recarsi al pronto soccorso o fare una visita medica specialistica. Solo l’ecocardiogramma o radiografie al torace possono rivelare la natura dei sintomi e quindi la possibilità di patologie connesse.

