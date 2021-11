Il nostro benessere comincia dalla tavola, mangiare sano e avere uno stile di vita attivo sono le prime regole per una vita longeva e serena. Portare in tavola prodotti di stagione è il segreto per un’alimentazione sana e variegata.

Infatti, è nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro. In tal modo ci si assicura, infatti, di avere prodotti sempre freschi e di provenienza certa. Ad esempio, faremo un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un altro contorno tipicamente autunnale che accompagna tutti i nostri piatti in queste grigie giornate d’autunno sono i broccoli. Li troviamo, infatti, freschi sui banchi del fruttivendolo o dei supermercati da ottobre fino a marzo. Sono ricchissimi d’acqua, circa il 90%, di vitamine e sono ideali per chi segue un regime ipocalorico, in quanto 100 gr contengono appena 34 calorie.

In particolare hanno un elevato contenuto di vitamina C e k, grazie alla quale garantiscono una buona coagulabilità del sangue. Nonché di vitamine del gruppo B che garantiscono il buon funzionamento del metabolismo.

Ma oltre ad essere buonissimi come contorno, sono un ingrediente delizioso per un ottimo primo piatto, in particolare un gustoso risotto che a breve illustreremo. Infatti porteremo in tavola in un unico piatto delizioso tutta la vitamina K per aiutare ossa e cuore.

Qual è il modo migliore per mangiarli

Secondo fonti accreditate i broccoli sono una fonte di antiossidanti e di molecole che potrebbero avere un’azione antitumorale. In particolare, sono particolarmente ricchi di indolo e sulforafano dalle proprietà antiinfiammatorie, antitumorali e antinvecchiamento.

I broccoli, inoltre, sono ricchi di fibre e di sali minerali come il potassio, rendendoli potenziali alleati della salute cardiovascolare, il calcio e il fosforo che possono proteggere denti e ossa.

Per beneficiare di tutte le loro preziose proprietà e sostanze contenute bisognerebbe tagliare il broccolo e sgranocchiarlo in pinzimonio. O se li preferiamo cotti potremmo sbollentarli per non più di 10 minuti o cuocerli a vapore.

In un unico piatto delizioso tutta la vitamina K per aiutare ossa e cuore

Per la preparazione del nostro piatto occorreranno:

600 gr di broccoli;

1 cipollotto tagliuzzata;

olio extra vergine d’ oliva;

320 gr di riso carnaroli;

mezzo bicchiere di vino bianco;

50 gr di parmigiano grattugiato;

sale e pepe q.b.

Per prima cosa dovremo mondare i broccoli, lavarli dividerli e sbollentarli in acqua salata per una decina di minuti. Successivamente li scoliamo e mettiamo da parte l’acqua di cottura.

A questo punto, in una padella ampia facciamo appassire il cipollotto con un po’ di olio evo, uniamo il riso e lo facciamo tostare. Poi sfumiamo con il vino bianco e aggiungiamo metà dei broccoli. Quindi facciamo cuocere il riso, aggiungendo un po’ alla volta l’acqua di cottura dei broccoli fino alla cottura del riso. A questo punto aggiungiamo i restanti broccoli, sale pepe e parmigiano e amalgamiamo. Lasciamo riposare per qualche minuto e serviamo.

Approfondimento

Non solo acqua ma anche questi 3 ortaggi autunnali per fare tanta pipì e sgonfiare la pancia