Il mal di schiena si presenta come un dolore acuto nella parte posteriore del corpo. Spesso ha origine muscolare o posturale. Nel primo caso il dolore nasce dalla contrazione di uno o più muscoli che si infiammano. L’origine posturale deriva invece da posizioni sbagliate del corpo e dalla mancanza di moto.

Tuttavia il mal di schiena può essere un sintomo di un problema differente. Ogni organo e parte del corpo è strettamente connesso alla schiena e alla spina dorsale. Pertanto queste sono le prime a presentare disturbi quando qualcosa non funziona.

Soprattutto il mal di schiena solo da un lato può rivelarsi sintomo di qualcos’altro. Il dolore laterale (a destra o a sinistra) infatti può dipendere da vari fattori. Ecco allora una descrizione delle possibili cause che permettono di agire tempestivamente e recarsi da uno specialista.

Dolore muscolare laterale

Comunemente la sofferenza alla schiena deriva da lesioni e infiammazioni muscolari. Ciò capita in occasione di movimenti non abituali, di allenamenti eccessivi, postura scorretta o colpi di aria. Ci sono soggetti che presentano spesso questo tipo di dolore.

La lesione muscolare può inoltre identificarsi come strappo muscolare oppure come stiramento. Le zone laterali dei fianchi sono spesso interessate a questo tipo di lesioni. Pertanto il dolore laterale potrebbe scaturire da un problema di questo tipo.

Più grave la situazione in cui il dolore colpisce la parte bassa della schiena. Da entrambi i lati potrebbe identificare una infezione di origine renale. Con ciò si intende un’infezione ai reni e alle vie urinarie che presentano urine sanguinolente e scure. Simili sintomi, insieme a febbre, si hanno quando vi è la presenza di calcoli renali. Questi sono delle micro particelle dure che si depositano nei reni.

Mal di schiena solo da un lato può rivelarsi sintomo di qualcos’altro

I dischi intervertebrali sono posti tra una vertebra e l’altra. Quando uno di essi subisce una rottura viene definito ernia al disco o discopatia. La sofferenza può essere avvertita anche lateralmente. Anzi, spesso quando si cammina il dolore si acuisce lateralmente. Il fulcro è la schiena ma anche la coscia e la gamba sono interessate.

Addirittura è possibile che i primi segni di sfilacciamento si presentino con dolore al collo e a un braccio. Il dolore poi tende ad acutizzarsi fino a comprendere tutta la gamba.

Il miglior modo di reagire è notare i sintomi e recarsi da uno specialista per controlli più approfonditi. Il mal di schiena è un sintomo generico. Per questo deve essere indagato e non solo sedato da antidolorifici.