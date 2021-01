Ci sono tanti modi con cui possiamo decidere di arredare la nostra abitazione. Chi è appassionato di arte opta per dei quadri concentrandosi accuratamente sullo stile, chi invece ha un interesse per la musica può scegliere uno strumento o dei dischi. Non sono pochi quelli invece che, ultimamente, stanno riscoprendo il mondo della botanica e vedono dunque nelle piante ottime alleate per la salute dell’ambiente domestico.

A tal proposito, andiamo a vedere perché chi ha questa pianta in casa può sperare in un anno molto fortunato e ricco.

Di buon auspicio

Sono diverse le ragioni per cui decidere di abbellire la propria casa con delle piante. Oltre a regalare un’atmosfera particolare, possono aiutare nell’assorbire l’umidità e a purificare l’aria, ma non solo. Secondo alcuni infatti, certi tipi di piante avrebbero un ruolo nell’attirare la buona sorte, ed anche nell’allontanare quella cattiva. Ecco perché prima di scegliere che pianta acquistare per arredare il proprio salotto è utile conoscere quale tipo può essere di buon auspicio. Dunque ecco perché chi ha questa pianta in casa può sperare in un anno molto fortunato e ricco.

Il bamboo

La pianta di bamboo, conosciuta anche con il nome scientifico di deacaena sanderiana, è una pianta molto nota e coltivata nel nostro paese. Nelle culture asiatiche, in quella cinese soprattutto, rappresenta un simbolo di buon auspicio. Non a caso viene chiamata anche con il nome di lucky bamboo, ovvero il bamboo fortunato. Per questo in Asia la pianta è spesso regalata per augurare fortuna e ricchezza.

Le occasioni in cui si dona sono l’inizio di un nuovo lavoro o di un matrimonio ad esempio, ma non solo. Anche quando si sta attraversando un periodo poco fortunato si sceglie di regalare questa pianta, sperando che aiuti nel ritrovare un po’ di fortuna. Ecco dunque che averla in casa, se crediamo di poter dare una spinta al destino, di certo non può che farci bene. Oltre a dare un tocco di classe al nostro salone, sarà li a convincere il fato a darci l’occasione per vivere un periodo pieno di fortuna e di ricchezza.