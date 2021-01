Per una casa pulita e ordinata più a lungo è utile pianificare le pulizie e suddividerle in precisi lassi di tempo. Alcune tipologie di faccende domestiche richiedono una frequenza giornaliera; altre sono un rituale che bisogna ripetere solo stagionalmente. Ogni giorno, settimana, mese o stagione: suddividere le pulizie in modo efficace con questo programma consentirà di massimizzare l’efficienza e minimizzare lo sforzo.

Le pulizie giornaliere

Le pulizie giornaliere sono indubbiamente quelle più conosciute e diffuse. In pole position certamente il lavaggio dei piatti, sia quando questo avviene manualmente, sia quando è automatizzato attraverso la lavastoviglie.

È consigliabile una pulizia giornaliera anche degli spazi della cucina, come fornelli o lavello, in cui lo sporco è più frequente. Giornaliero è anche il riciclo dell’immondizia e il lavaggio di capi d’abbigliamento di uso quotidiano.

Faccende settimanali

Quali sono, invece, i lavori domestici che è possibile effettuare solo settimanalmente, ottimizzando sforzi e risultato? La pulizia degli elettrodomestici, ad esempio. È consigliabile effettuare una pulizia dell’aspirapolvere, della piastra del ferro da stiro, del frullatore a immersione e degli altri elettrodomestici con una frequenza almeno settimanale.

Anche l’igienizzazione di sanitari, specchiere e pavimento del bagno dovrebbe essere almeno settimanale. Consigliamo di stabilire un giorno della settimana da dedicare all’eliminazione della polvere nelle zone di uso frequente dell’abitazione, come salotto o stanza da letto. Settimanale dovrebbe essere anche il ricambio della biancheria da letto o il lavaggio a mano di capi d’abbigliamento.

Lavori domestici mensili

Ogni giorno, settimana, mese o stagione: suddividere le pulizie in modo efficace con questo programma consente di avere una casa pulita più a lungo. È consigliabile una pulizia mensile del forno e del microonde.

Questi elettrodomestici servono a riscaldare e cuocere il cibo, ragion per cui tendono a sporcarsi con più facilità al loro interno. Stesso discorso anche per il frigorifero e la lavastoviglie.

Una pulizia approfondita del frigo consente di evitare la commistione di odori; per la lavastoviglie, è auspicabile impiegare un apposito “cura lavastoviglie”, una combinazione di detergenti e solventi in grado di rimediare a cattivo odore e a malfunzionamenti.

Anche lucidare le porte, pulire le maniglie o spolverare i lampadari richiede una pulizia almeno mensile.

Pulizie stagionali

Almeno tre o quattro volte l’anno è utile svuotare e pulire la propria dispensa. È buona norma anche igienizzare la biancheria da letto, prima di riporla nei box per il cambio stagione. Il cambiamento di stagione è la buona occasione anche per la pulizia approfondita di tapparelle e zanzariere. Stesso discorso per l’igienizzazione del divano o del materasso del proprio letto.

E, in ultimo, ovviamente il cambio stagione degli indumenti, che rappresenta l’occasione per ridisegnare l’organizzazione dell’armadio. Ogni giorno, settimana, mese o stagione: suddividere le pulizie in modo efficace con questo programma diventerà un’abitudine.