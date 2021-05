Chi ha i capelli ricci può, fortunatamente, non pettinarli sempre. Chi di noi ha invece i capelli lisci sa bene che non pettinarli ci donerebbe un’aria molto trasandata. Per questa ragione ogni mattina, ma non solo, spazzoliamo con cura la nostra chioma.

Nel farlo, però, a volte sbagliamo tecnica! Chi ha i capelli lisci spesso fa questo errore quando si pettina rovinando così il suo look e facendo sembrare i capelli sporchi.

Dov’è la riga?

A seconda del nostro stile possiamo decidere di tenere la riga in centro o di lato, soprattutto con i capelli sciolti. Quando spazzoliamo e pettiniamo i capelli, quindi, seguiamo questa riga. A volte, però, lo facciamo fin troppo! Solitamente, infatti, la nostra riga dovrebbe partire dalla fronte fino alla sommità del capo. Non dovrebbe seguire la curvatura della testa.

Quando i nostri capelli sono sporchi, però, la riga inizia a “viaggiare” verso il basso. A volte arriva fino al collo! Questo tipo di riga ci regala però un’aria trasandata e mette a nudo il cuoio capelluto. A nessun piace avere una riga troppo visibile! Possiamo però evitare questo problema spazzolando i capelli nel modo giusto.

Non solo i lati

Chi ha i capelli lisci spesso fa questo errore quando si pettina rovinando così il suo look e facendo sembrare i capelli sporchi, ecco come evitarlo. Quando ci spazzoliamo i capelli dividiamo spesso la chioma a metà. Pettiniamo poi le due ciocche singolarmente, dall’alto verso il basso, magari tenendo i capelli davanti alle spalle. In questo modo però, rischiamo di allungare la riga che divide i nostri capelli. Dividendo la chioma in due ciocche laterali per pettinarla, infatti, la riga può scendere verso il collo.

La soluzione a questo problema è però molto semplice. Dopo aver pettinato con cura le due metà della nostra chioma, dobbiamo dare qualche colpo di spazzola alla parte posteriore. Partendo dal punto in cui vogliamo che finisca la riga, pettiniamo in capelli verso indietro. Così la parte posteriore della nostra chioma sarà più folta e la riga sarà lunga il giusto!