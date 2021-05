Il Governo ha annunciato il via libera alla vaccinazione: da oggi tutti potremo fare il vaccino anti Covid senza limiti di età

La nostra campagna vaccinale sta avendo, per la prima volta, la tanto sperata accelerazione. Mesi e mesi di polemiche e sofferenza ma sembra che un pò di luce si veda all’orizzonte. Ebbene, il Governo ha annunciato il via libera alla vaccinazione.

Sicché, da oggi, tutti potremo fare il vaccino anti Covid senza limiti di età. Vediamo dove e come prenotarci sia fisicamente che per via telematica.

In proposito, è in arrivo entro il 10 giugno, una circolare che specificherà il “dove” e il “come”. In base al report aggiornato a ieri, fino ad oggi, il 18,41 % della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Ma a questo si aggiungerà una nuova spinta che avverrà con l’avvio del programma sul vaccino anti Covid 19 libero per tutti. Ma vediamo cosa accadrà nello specifico.

Come e dove prenotare il vaccino anti Covid 19 senza limiti di età

Ebbene, siamo in dirittura di arrivo. Si stima una svolta significativa nella campagna vaccinale entro l’estate. Il vaccino senza limiti di età, con la nuova circolare del 10 giugno, si potrà prenotare nei seguenti modi.

In primis, tramite piattaforma, oppure rivolgendosi al medico di base o alla farmacia. Vediamo come prenotare il vaccino tramite piattaforma.

Prenotazione tramite piattaforma

È una procedura molto semplice, in quanto basta inserire il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. Poi, cliccare sul consenso al trattamento dei dati personali e quindi proseguire.

A quel punto, occorre inserire il CAP per individuare il territorio di riferimento e quindi il centro vaccinale più vicino.

Dopodiché, inseriremo il numero di cellulare per ricevere la conferma con i dati della prenotazione. Poi, proseguendo, il sistema mostrerà data, orario e indicazione del centro vaccinale disponibile.

Quindi, una volta effettuata la scelta, la prenotazione sarà confermata e si riceverà un SMS con tutti i dettagli. Infine, la prenotazione può anche essere stampata.

Prenotazione fisica in farmacia del vaccino anti Covid senza limiti di età

Finalmente il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza per la ricezione della dose di vaccino anti Covid nelle farmacie.

Sicché, i cittadini non ancora vaccinati, già iscritti nei registri vaccinali, potranno prenotarsi e fare il vaccino in farmacia.

Prima di far ciò, tuttavia, occorre registrarsi sul sito della Regione di appartenenza. Questo lo si può fare tranquillamente in autonomia o nella farmacia stessa, che deve essere tra quelle inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione.

Insomma, finalmente, il Governo ha annunciato il via libera alla vaccinazione. Da oggi tutti potremo fare il vaccino anti Covid senza limiti di età. Abbiamo visto dove e come prenotarci sia fisicamente che per via telematica, in modo del tutto semplice.

